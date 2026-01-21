Abascal apunta al Gobierno "corrupto" por los accidentes ferroviarios: "Ábalos, anterior ministro, está en prisión"

Archivo - El líder de VOX, Santiago Abascal. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a culpar este miércoles al Gobierno "corrupto y mentiroso" de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), y ha exigido "respuestas". "La corrupción mata", ha incidido, y ha recordado que el anterior ministro de Transportes José Luis Ábalos está encarcelado por presunta corrupción.

En un encuentro informativo organizado por Foro Empresarial, Abascal ha sostenido que su obligación como político es "denunciar la corrupción y la mentira que gobierna" España y reclamar explicaciones sobre la "tragedia descomunal" en Adamuz, que ha dejado más de 40 muertos y cientos de heridos, ante el debate surgido porque Vox no ha suspendido su agenda con motivo de la tragedia, como sí han hecho el resto de partidos.

Por ello, ha recordado que "el anterior ministro de Transportes", en alusión a Ábalos, está en prisión por presunta corrupción, igual que su exasesor Koldo García, que llegó a ser consejero en Renfe Mercancías, por la trama Koldo. También ha aludido a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, imputada por malversación y tráfico de influencias y a que "algunos pretendían colocar a sobrinas de nadie" en empresas públicas y contratas del sector.

Asimismo, ha mencionado las advertencias que maquinistas e ingenieros habían hecho sobre la velocidad de los trenes en ciertos tramos y para él el hecho de que Adif la haya reducido en zonas de la vía entre Madrid y Barcelona "es una declaración clara de inculpación". También ha asegurado que "Renfe y Adif son los principales receptores de fondos europeos Next Generation" y se ha preguntado si ese dinero se ha destinado a la revisión y el mantenimiento de las vías.

"Me parece que esto hay que denunciarlo, y el luto y el silencio no puede servir para no denunciar que la corrupción mata", ha incidido el dirigente de Vox. Abascal ha aprovechado para mencionar otros sucesos acaecidos en los últimos años, durante las legislaturas de Pedro Sánchez al frente del Gobierno, como el volcán de La Palma, la pandemia o el apagón.