Abascal asegura, ante los incendios, que el Gobierno gasta el "dinero de emergencias" en todo menos en "emergencias"

Archivo - El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene durante la Asamblea Ordinaria de Vox 2026, el auditorio Mutua Madrileña, a 27 de junio de 2026, en Madrid (España). Durante el acto, Vox ha explicado la ‘desregulación’, un concepto que Vox ha - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha denunciado este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez gasta "el dinero de las emergencias" en "todo" menos en "las emergencias", por lo que ha vuelto a censurar su gestión en la lucha contra los incendios forestales.

Abascal ha criticado el "desastre" del Ejecutivo en materia de prevención del fuego, señalado asimismo que "otra vez" hay "falta de medios y de coordinación desde el gobierno" ante las llamas que asolan el país, especialmente en la sierra oeste de la Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila, Toledo y Castellón.

"Ya sabemos por qué: se han gastado el dinero de emergencias en todo menos en responder a emergencias", ha abundado el líder de Vox en un mensaje que ha publicado en la red social 'X'.

El secretario general del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados, José María Figaredo, ya defendió este lunes la desregulación en torno a la política de protección antiincendios y acusó al Ejecutivo de "adorar al dios del cambio climático para evitar que haya más incendios". "Es un Estado fallido", subrayó.