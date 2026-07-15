Abascal, tras el CIS de julio que pronostica una subida del PSOE: "La corrupción desbocada se estudiará en los libros"

El presidente de Vox, Santiago Abascal (i), y el diputado de Vox Ignacio Hoces (d) durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido este miércoles contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la presunta corrupción que afecta a su partido y su entorno, aprovechando la publicación del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de julio, que pronostica una subida del PSOE pese a la condena del exministro José Luis Ábalos.

En concreto, el PSOE sube 1,7 puntos en estimación de voto en el CIS, hasta el 33% en estimación de voto. Las encuestas se hicieron entre el 1 y el 6 de julio, cuando ya se conocía la pena de 24 años de prisión impuesta a Ábalos por el 'caso mascarillas' y coincidiendo con la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del director adjunto operativo (DAO) de la Benemérita, Manuel Llamas, por el 'caso Leire'.

El PSOE aventaja al PP en casi ocho puntos. Los 'populares' caen 2,1 puntos y se anotan un 25,1% de los sufragios. En tercera posición repite Vox, con una estimación del 15,3%, cinco décimas menos que en el mes anterior.

Abascal ha valorado los resultados del CIS, presidido por el sociólogo socialista José Félix Tezanos, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X. "La corrupción desbocada de Sánchez se estudiará en los libros de Historia", ha afirmado.