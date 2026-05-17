Abascal se congratula del "éxito" de Vox en Andalucía y pide a Juanma Moreno que "escuche" a sus votantes

Archivo - El presidente de VOX, Santiago Abascal, valora los resultados de las elecciones en una rueda de prensa, en la sede nacional del partido, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha congratulado este domingo del "éxito sin precedentes y contra todo pronóstico" cosechado por su formación en las elecciones de Andalucía, y ha pedido al 'popular' Juanma Moreno que "escuche" a sus votantes.

Vox ha sumado un escaño en los comicios celebrados este domingo, y será decisivo para que Moreno pueda volver a ser presidente de la Junta de Andalucía.

Así, Abascal ha felicitado al 'popular', pero cree que el "gran triunfador" de la noche electoral ha sido su candidato, Manuel Gavira. "Ha vuelto a convertir a Vox en decisivo por cuarta vez en las últimas elecciones regionales convocadas en España, y lo ha logrado contra todos los pronósticos y contra todo tipo de ataques", ha abundado.

"El resultado es que el PP y el PSOE han bajado, han perdido apoyo de los andalluces y han perdido escaños, y Vox ha logrado más votos, más porcentaje y más escaños, como en Extremadura, Aragón y Castilla y León", ha reivindicado Abascal en una breve valoración de los resultados sin medios de comunicación desde la sede nacional de Vox.

Abascal ha asegurado que Vox "confía" en que Juanma Moreno "escuche" al más de medio millón de andaluces que les han votado, resumiendo que sus electores han reclamado "prioridad nacional en el acceso a la vivienda pública, ayudas sociales y guarderías, protección del campo frente a Mercosur, bajadas fiscales, eliminación de la administración paralela heredada del PSOE y que se puede trabajar para devolver a los ilegales a sus países y a los menores migrantes no acompañados con sus padres".

Por último, Abascal ha advertido de que "negros nubarrones se ciernen" sobre España, "secuestrada por un Gobierno mafioso que día a día arruina y empobrece a los españoles". "Esperamos que las instituciones de Andalucía se pongan a combatir ese Gobierno y a defender el interés nacional para que Sánchez no robe la democracia y se perpetúe en 2027", ha zanjado.

