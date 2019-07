Abascal dice que Iglesias "sólo riñe a su empleado" porque "no les ha preparado a tiempo sus despachos"

447124.1.500.286.20190725145026

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sigue en directo las reacciones a la fallida investidura de Sánchez

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, "sólo riñe al que quieren que sea su empelado porque no les ha preparado a tiempo sus poltronas, sus bicocas y sus despachos".

"Estos días han protagonizado una riña que no es verdad. No discuten ustedes de política, en eso están de acuerdo. Incluso hay complicidad", ha señalado Abascal durante su intervención en el Pleno de investidura, donde ha anunciado que Vox se mantiene en el 'no' al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Abascal ha resaltado que su partido "nunca" apoyará a "la marioneta" que la izquierda quiere colocar al frente del Gobierno porque pone "en riesgo la unidad de España, la libertad de los españoles y la Patria". "No venceréis ni convenceréis. Y no lo haréis porque el separatismo nunca podrá con el pueblo español, así que ni por acción con nuestro voto (a favor), ni por omisión con una abstención", ha añadido.

El presidente de Vox, que no se ha dirigido a Sánchez porque ha prefiero "no perder el tiempo y andar con hipocresías", se ha dirigido "a los capos del Frente Popular", entre ellos a Iglesias, a quien le ha asegurado que Vox "nunca" apoyará un Gobierno con "ministros chavistas que llevan a España a la destrucción de las clases medias y de las libertades civiles del neocomunismo que Podemos representan".

También ha tenido palabras para el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, al que le ha prometido que "nunca" apoyará tampoco un Gobierno "que haya obtenido el salvoconducto del golpismo de ERC" y que ahora, según ha indicado, "sólo puede servir para seguir oprimiendo a los catalanes".

"Ustedes sólo quieren destruir la convivencia y perseguir la lengua española, espiar y perseguir a los escolares que hablan españoles, en algunos casos incluso para golpearlos", ha añadido Abascal en la tribuna.

El presidente de Vox también ha recalcado, dirigiéndose a los diputados de PNV y EH Bildu, que tampoco apoyará un Gobierno "abiertamente deseado por el separatismo y por el terrorismo". Según ha explicado Abascal, ese Gobierno sería utilizado para "lavar la historia criminal de ETA".

"Un Gobierno que nos condene a seguir soportando en esta tribuna, década tras década, la soberbia de los señoritos del PNV que vienen vestidos como señores de Estado y precisamente quieren romper ese Estado", ha destacado Abascal.

Para finalizar su intervención, el diputado de Vox ha advertido que si "algún día" todos los grupos parlamentarios mencionados consiguen "colar a su peón al frente de España", Vox va a estar "en la leal oposición". "Lo haremos con toda la fuerza parlamentaria y también con la ley que defendemos, así que no se rían ustedes porque saben que en eso nosotros somos muy eficaces, como lo somos cuando sentamos a sus compañeros en el banquillo (por el juicio del procés) que hoy están en prisión", ha puntualizado.