Abascal dice que le habría gustado que el Rey fuera antes a Ceuta, pero celebra su visita: "Más vale tarde que nunca"

Imagen del líder de Vox, Santiago Abascal (2d); de la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán (2i); y del portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández (i) en un acto de precampaña. - Álex Zea - Europa Press

CEUTA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este lunes que le habría gustado que Felipe VI hubiera ido "antes" a Ceuta, pero, en cualquier caso, ha celebrado su visita a la ciudad autónoma, que tendrá lugar el martes. "Más vale tarde que nunca", ha señalado.

Abascal se ha desplazado a Ceuta para poner el foco en "la invasión" de la ciudad autónoma en el Día de la Hispanidad, en lugar de asistir a la tribuna de autoridades para disfrutar del acto central del 12 de octubre, la parada militar presidida por los reyes que cada año acoge Madrid.

Es el segundo año consecutivo que deja vacío su asiento y tampoco acude a la recepción que sus majestades ofrecen en el Palacio Real. "Siempre evito estar junto a (el presidente, Pedro) Sánchez", ha dicho Abascal en declaraciones a los medios desde el Mirador de Isabel II.

"Nos gusta celebrar nuestra fiesta junto a las Fuerzas Armadas, pero no es el momento de hacerlo en una tribuna llena de traidores, no podemos estar celebrando el día nacional tranquilamente en un contexto de invasión, hoy tenía la obligación de estar aquí (en Ceuta) y por eso he venido", ha justificado el líder de Vox.

Así, Abascal ha aludido a la visita oficial a Ceuta que Felipe VI y Letizia inician este martes, casi dos meses y medio después de la entrada masiva de inmigrantes a la ciudad autónoma. El líder de Vox ha asegurado que la visita "le alegra", pero le habría "gustado" que hubiera tenido lugar "antes".

En cualquier caso, "celebra" que sus majestades recalen en la ciudad autónoma para "alentar" a los ceutíes, "darles esperanza y abrazarlos". "Celebraré la determinación del Estado y el poder político de España para defender plenamente la integridad territorial española, la expulsión de los invasores y la recuperación de la normalidad en Ceuta", ha agregado Abascal.

GARANTIZAR LA MILITARIZACIÓN DE LA FRONTERA

El líder de Vox, acompañado del líder de Reagrupación Nacional y presidente del grupo Patriotas en el Parlamento Europeo, Jordan Bardella, se ha paseado por algunas zonas de Ceuta para comprobar el estado de la ciudad autónoma tras la entrada masiva y ha constatado que "todavía hoy sufre los efectos de la invasión" y se encuentra en una situación "anómala" y "muy grave".

"Hemos podido comprobar que hoy Ceuta sigue invadida y España no puede apartar la mirada hasta que recupere plenamente la libertad, la seguridad y la dignidad", ha sostenido, y ha recalcado que "los ceutíes viven asediados".

Abascal ha reiterado que Marruecos "patrocinó la invasión" y el Gobierno "corrupto que trabaja para intereses ajenos la permitió", y ha garantizado que Vox exigirá responsabilidades al jefe del Ejecutio "y a todos los que durante mucho tiempo han abandonado sus obligaciones de proteger a los ceutíes", sin identificarlos.

En este contexto, ha vuelto a pedir que "los invasores" sean expulsados y la frontera española en Ceuta y Melilla "militarizada" y "reforzada con todos los recursos humanos y materiales", y ha prometido que así lo hará si llega al Gobierno. "Debe hacerse, y se hará más pronto que tarde para garantizar que nada parecido pueda ocurrir", ha reiterado.

También ha defendido la "repatriación" de todos los inmigrantes que entren "ilegalmente" en España y la "remigración" de los que viven "de las ayudas sociales que no alcanzan a los españoles" ante un Gobierno "incapaz" y "sin voluntad" de proteger la frontera española. "Queremos que España mantenga su identidad", ha trasladado.

De su lado, Bardella ha advertido de que el futuro de Europa depende de la protección de sus fronteras y ha vaticinado que el control de la migración será un asunto vital en las elecciones del 29 de noviembre. "Si quieren que Ceuta celebra la Hispanidad durante siglos deben elegir a Vox y a Santiago Abascal", ha urgido.

Tras atender a los medios, Abascal y Bardella se han desplazado a la Plaza África de Ceuta para depositar una ofrenda floral en recuerdo a los caídos por España.