Abascal dice que los machistas nacionales están en el PSOE y que los homosexuales acabarán votando a Vox

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un acto de precampaña para las elecciones generales, en el auditorio Pedro Díaz, a 7 de noviembre de 2026, en Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). - Rafael Martín - Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha asegurado hoy que los machistas nacionales están en el PSOE, que expulsará a los importados si llega al Gobierno y que los gays votarán a su partido porque es el único que les defiende de la homofobia importada.

Abascal ha realizado estas declaraciones durante una entrevista en la Cadena Cope, recogida por Europa Press, en la que ha sido preguntado si los homosexuales tienen algo que temer de él o si los machistas tienen algo que agradecerle.

A este respecto, ha respondido de manera rotunda que los machistas no tienen nada que agradecerlo porque va a "sacar" de España por "la vía rápida" a los machistas importados. "Ese es el gran machismo que hay en España", ha exclamado al tiempo que aclaraba que se refiere al machista que está llegando con la inmigración masiva, el fundamentalismo y "los que han traído a España prácticas que eran desconocidas, como la mutilación genital, los matrimonios forzosos, que ya hay algunos casos en Cataluña y son datos crecientes".

En cuanto a los "machistas nacionales", ha apuntado a que la mayor parte de ellos están en el PSOE.

En cuanto a los homosexuales, ha señalado no tener "ninguna duda" de que les "van a acabar votando todos" a ellos, a Vox, igual que ocurre en Francia con el Frente Nacional porque, ha recalcado, "es el partido que tiene más respaldo entre los homosexuales porque es el que les defiende de la verdadera homofobia, que es la que llega, que es la importada".

Dicho esto, Abascal ha querido precisar que Vox reconoce la "dignidad de todas las personas" sin importarles que sean hombres, mujrres, nacionales o inmigrantes, heterosexuales u homosexuales.

Así, ha señalado que tiene amigos de todo tipo y no los cataloga en función de si son nacionales, extranjeros, hombres, mujeres...Y está convencido de que los homosexuales están muchas veces "secuestrados por un lobby que quiere interpretarles únicamente en función de la sexualidad".

"Yo tengo mi sexualidad, pero creo que soy mucho más que mi sexualidad. Soy un padre, soy un esposo, soy político, soy vasco. Mi identidad se forma de muchas maneras. Hay gente que tiene mucho interés en hacernos creer a los demás que los homosexuales solo tienen eso en su vida", ha apostillado.

En opinión de Abascal, los homosexuales son "personas tan ricas como todos los demás y no tienen ningún problema" con Vox. Pero también opina que lo que hay es una "guerra de propaganda" contra su partido que la tienen que enfrentar.