Abascal dice que Sánchez "quiere" la guerra para "hacer caja" con sus socios y "tapar sus corrupciones"

El presidente de VOX, Santiago Abascal, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este miércoles que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le gusta la guerra porque "cualquier desastre" lo aprovecha para "hacer caja con sus socios" parlamentarios y para "tapar sus corrupciones".

"Usted quiere la guerra porque a usted le da igual que sea en Irán o en Ucrania. A usted le gusta la guerra, le gustan las pandemias, le gustan las inundaciones, le gustan las borrascas porque con cualquier desastre Sánchez hace caja con sus socios y tapa sus corrupciones", ha manifestado Abascal durante su intervención en el Pleno del Congreso.

Abascal ha censurado que a Sánchez le dé todo "absolutamente igual, como los peores belicistas de la historia" porque, según ha abundado, el presidente "quiere la guerra porque el ruido de las explosiones oculta sus corruptelas, sus crímenes, sus traiciones y la situación a la que ha condenado a los españoles".

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