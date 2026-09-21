Abascal, "indignado" por la actitud del Gobierno ante las alertas de un nuevo salto a Ceuta: "La frontera está abierta"

El líder de Vox, Santiago Abascal, interviene durante un acto de Vox en la Plaza Marina de Sants, a 18 de septiembre de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - Alberto Paredes - Europa Press

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha declarado este lunes "absolutamente preocupado e indignado" por la posición del Gobierno ante la convocatoria en redes sociales para un nuevo salto a Ceuta este miércoles, día de las elecciones en Marruecos. "Pedro Sánchez ha lanzado un mensaje a los invasores: nuestra frontera está abierta", ha lamentado.

En una entrevista concedida a 'El Programa de AR', recogida por Europa Press, Abascal ha abordado la situación de la ciudad autónoma en el marco de la crisis derivada de la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos y ha advertido de que Sánchez, al que ha definido como "candidato marroquí", sostiene que "no hay que hacer nada" ante saltos para no producir "un problema humanitario".

"Sánchez ha lanzado un mensaje a los invasores: nuestra frontera está abierta", ha explicado el líder de Vox, lamentando que España se muestra ante el mundo como un país "que no defiende sus fronteras".

Abascal ha reflexionado sobre el papel de Marruecos en los sucesos del 30 de julio y lo ha relacionado con la infección con Pegasus del teléfono móvil del presidente del Gobierno, atribuido a Rabat pero cuya responsabilidad aún no ha sido determinada judicialmente.

"España tiene un Gobierno integrado por el lobby marroquí y un presidente que obedece a instrucciones de Rabat, claramente condicionado por alguna razón (...) cuyo teléfono fue infectado y no sabemos cuál es la deuda exacta o el chantaje que padece", ha explicado. "Actuaron con descaro reclamando Ceuta y Melilla en el mismo momento que entraban casi 100.000 personas, y Sánchez no les ha hecho ningún reproche", ha añadido.

Para Abascal, el reino alauí no es un buen vecino y ha declarado a España "una guerra híbrida". "Queremos que Marruecos no nos invada, que no reclame parte de nuestro territorio, que no nos diga que nos tenemos que quedar con los inmigrantes que vienen de su territorio", ha dicho. "¿Cómo nos vamos a llevar bien con un país vecino que nos invade, que reclama nuestro territorio y que nos manda esta gentuza? Es imposible", ha añadido.

De forma paralela, Abascal ha aludido al futuro viaje del rey Felipe VI a Ceuta en el marco de la crisis. El líder de Vox ha asegurado que "claramente" el Gobierno no ha querido enviarle, "lo ha ralentizado e impedido" para "debilitar" a la jefatura del Estado. "Es el sueño húmedo de Sánchez", ha asegurado.

Para Abascal, Sánchez "quiere ser rey", pero, "por ahora, se conforma con ser el virrey de Mohamed VI para Al Ándalus", ha incidido. Y cree una prueba del "miedo" a Marruecos que "precisamente ha habido tan pocos viajes del jefe del Estado a Ceuta y Melilla".

UNA VOTACIÓN SECRETA EN EL CONGRESO PARA JUZGAR A SÁNCHEZ

En este contexto, ha vuelto a proponer activar el artículo 102 de la Constitución con una votación en el Congreso. Para llevarlo a cabo, Vox requiere el apoyo del PP, porque los de Abascal tienen 32 diputados y son necesarios 88.

Abascal ha concluido que Sánchez ha cometido efectivamente el delito de traición y ha animado a los diputados que quieran apoyarles alegando que el debate en la Cámara Baja se produce a puerta cerrada y la votación es secreta. "Probablemente más diputados de los que creemos tienen ganas de echar a este Gobierno, me parece que hay que intentarlo", ha urgido.

Por otro lado, ha reiterado que todos los inmigrantes que entraron el 30 de julio a Ceuta tienen que ser expulsados. "Lo que tendrían que hacer las instituciones españolas es llevar a todos esos por dónde han venido, a Marruecos, que salgan inmediatamente", ha recomendado. Además, ha pedido infraestructuras, "levantar muros" y "militarizar" la frontera para evitar futuras entradas. "Vale con poner al Ejército en la frontera y no dejar pasar a la gente", ha explicado.

Por último, Abascal ha asegurado que quiere volver "pronto" a Ceuta, "en cuanto pueda". El líder de Vox se desplazó a la ciudad autónoma el 2 de agosto, al principio de la crisis derivada de la entrada de inmigrantes.