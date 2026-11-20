El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un acto de precampaña, a 5 de noviembre de 2026, en Albacete, Castilla La Mancha (España). - Víctor Fernández - Europa Press

SALAMANCA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha burlado este viernes de las menciones a su persona que el presidente, Pedro Sánchez, introdujo en sus argumentaciones durante el 'cara a cara' con el presidente 'popular', Alberto Núñez Feijóo. "Le gusta debatir conmigo cuando no estoy", ha señalado.

Así lo ha hecho en declaraciones a los medios en Salamanca, en las que ha valorado el debate mantenido en la víspera entre los dos principales candidatos a la Presidencia del Gobierno y donde ha alabado el desempeño de Feijóo. "Celebro como si lo estuviera diciendo yo mismo que se ponga a Sánchez colorado, se le recuerden sus corrupciones en horario de máxima audiencia, se le señale como el capo de la mafia y que se ponga al tirano frente a su espejo", ha afirmado.

En concreto, el dirigente de Vox ha señalado que "no sabe para qué le mencionan tanto si luego" no le "invitan" y ha destacado que al jefe del Ejecutivo "no se le caía" su nombre y el de la formación que lidera "de la boca". "Y cuando no lo decía era porque nos ponía la etiquetita de ultraderecha", ha matizado. "Le gusta debatir conmigo cuando no estoy en el debate", ha ironizado.

Tras la cita, el presidente resumió que en el debate se había visto "buena política" y "mala educación". Abascal ha censurado esta visión. "Es llamativo y alucinante ver a alguien que ha visto a todo su entorno político y personal corromperse hasta las cejas y que ha patrocinado la destrucción de los servicios públicos hablando de buena política", ha lamentado. "Es como si a un psicópata le molesta que alguien no le trate de usted", ha comparado.

Respecto a la actitud del jefe del Ejecutivo en el 'cara a cara', Abascal ha indicado que desconoce si se trató de "una estrategia, algo químico o si está noqueado". "No sé exactamente a qué obedece esa cara compungida, de cordero degollado", aunque se ha lanzado a atribuirla a que se acercan las elecciones, "los españoles están hartos de él" y que sabe que Vox "levantará alfombras, hará auditorías y sentará en los tribunales a los que crean que se han corrompido y traicionado" a España.

Por último, ha puesto el foco en el "silencio más que sospechoso" de Sánchez cuando fue requerido por Feijóo sobre cómo pagó las primarias del PSOE que ganó en 2017, acompañado por José Luis Ábalos y Santos Cerdán. "Enmudeció", ha subrayado, lo que ha achacado a que "algo oculta".

NO OFRECERLE PACTOS FUE UN ACIERTO DE FEIJÓO

Otro de los puntos que ha alabado Abascal sobre el rol de Feijóo es que no ofreciera pactos de Estado a Sánchez durante el 'cara a cara', un error que, a su juicio, sí cometió en 2023. "Me alegro de que Feijóo haya aprendido la lección y que entienda que en España tiene que haber un cambio de rumbo", ha dicho. No obstante, ha vuelto a pedirle que diga "con más claridad" si busca pactar con "los restos del PSOE" tras el 29N o, por el contrario, se inclinará por Vox.

Por otro lado, ha rechazado que el discurso del PP y el de Vox en materia de inmigración sean coincidentes y se ha limitado a aceptar que "en algunos asuntos" los 'populares' se acercan a sus postulados "por cálculo electoral". "Feijóo siguió insistiendo en que es necesaria más inmigración (durante el debate)", ha destacado, contraponiendo esta postura con la de Vox, que quiere la repatriación de los inmigrantes ilegales y los legales que delincan o no contribuyan.

En cualquier caso, Abascal ha insistido en que faltó él y los mensajes de Vox en la contienda y ha lamentado que, en general, hubo "muchos reproches" y "pocas soluciones verdaderas". Por eso, ha emplazado al debate que unirá el jueves a los cuatro principales candidatos --Sánchez, Feijóo, Abascal y Ada Colau--.

El líder de Vox ha adelantado que acudirá "intentando transmitir su mensaje" y retratar al Gobierno, y que no cambiará su rol en función de los papeles desempeñados por los candidatos socialista y 'popular' en la víspera.