Abascal no descarta una moción de censura contra Sánchez, pero insiste en un "gobierno de emergencia nacional"

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, no ha descartado este lunes la posibilidad de presentar una moción de censura contra el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez, aunque ha insistido en la formación de un "gobierno de emergencia nacional" liderado por personas que "presten un servicio temporal a la patria".

En una entrevista en 'Toro TV', recogida por Europa Press, Abascal ha señalado que en Vox no han descartado una moción de censura contra Sánchez pero que, en caso de presentarse, sería "simbólica, de cara a la galería" porque no tendría ninguna posibilidad de salir adelante.

"No lo hemos descartado completamente. Sería una moción de censura puramente simbólica, de cara a la galería. No podemos hacer creer a los españoles que una moción tiene alguna viabilidad para obtener un triunfo, salvo que quede algún atisbo de patriotismo en algunos de los diputados del PSOE", ha explicado el líder de Vox.

Asimismo, Abascal ve "imposible pensar", en estos momentos, que PP, Vox, Ciudadanos, "y algún grupo separatista", puedan votar una "moción de censura de manera conjunta". Por ello, ha insistido en pedir la dimisión del actual Gobierno y la formación de un "gobierno de emergencia nacional" con personas que no tengan ningún interés político ni electoral y que "únicamente" presten "un servicio temporal a la patria".

Preguntado por la interlocución con el presidente del Gobierno, el presidente de Vox ha afirmado que habló dos veces con Sánchez, aunque cree que lo hizo por "intereses espurios", para que los partidos de la oposición compartieran "la responsabilidad" de las decisiones políticas. "No se ha hecho con intención patriótica. No he sentido la sinceridad del presidente", ha aclarado Abascal, quien también ha acusado al jefe del Ejecutivo de haber querido sustituir el Parlamento por "unas llamadas de teléfono".