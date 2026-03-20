Abascal pedirá cuentas a Sánchez en el Congreso por hacer que los españoles paguen la sanidad a "medio mundo"

Archivo - El líder de Vox, Santiago Abascal, en la tribuna de oradores del Congreso - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, aprovechará el próximo Pleno de control en el Congreso para denunciar la decisión del Gobierno de ampliar la asistencia sanitaria gratuita a los inmigrantes en situación irregular y pedir cuentas al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por una medida que, a su juicio, implica destinar los impuestos de los españoles a pagar la atención sanitaria "de medio mundo".

"¿Por qué no les pregunta a los españoles si quieren que el dinero de sus impuestos se dedique a la atención sanitaria de medio mundo?", reza el interrogante que Abascal dirigirá el miércoles a Sánchez en la Cámara Baja.

El pasado 10 de marzo el Consejo de Ministros aprobó un decreto ley para garantizar la asistencia sanitaria pública a personas migrantes en situación irregular, una medida que Abascal calificó de "crimen" porque, desde su punto de vista, abre los hospitales "a toda África".

"ES UN EFECTO LLAMADA BRUTAL"

Y es que Abascal sostiene que el "decretazo" del Ejecutivo no sólo provocará un "efecto llamada brutal" en un contexto de "invasión migratoria", sino que además conllevará mantener con subsidios y ayudas sociales a "millones" de personas mientras los españoles más necesitados carecen de ellos.

Así las cosas, el presidente de Vox llevará este asunto a la próxima sesión de control con idea de que mantener un duelo parlamentario con Sánchez sobre la migración, uno de los asuntos en los que ambos dirigentes mantienen una enorme distancia ideológica.