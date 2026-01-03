Abascal celebra la restauración de la "democracia en Venezuela" tras los ataques de Estados Unidos en el país

Archivo - El líder de VOX, Santiago Abascal realiza unas declaraciones a la prensa durante una concentración contra Nicolás Maduro.- Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha celebrado la restauración de la democracia en Venezuela tras los ataques de Estados Unidos en la madrugada de este sábado..

"Hoy el mundo es un poco más libre. Debemos alegrarnos por ello y apoyar la restauración de la democracia en Venezuela. Con nuestros aliados del Foro Madrid trabajaremos por ello", ha indicado Abascal en un mensaje en 'X'.

Previamente, el líder de Vox había expresado la rendición del presidente Nicolás Maduro para paliar el "sufrimiento" de lo últimos años del pueblo venezolano al que acusa de haber recibimiento una "tortura sin descanso".

"El régimen narcoterrorista de Maduro debe rendirse inmediatamente y evitar sufrimiento al pueblo venezolano, al que ha torturado sin descanso y con brutalidad".

No obstante, Santiago Abascal ha aprovechado su segundo mensaje para instar al presidente del gobierno Pedro Sánchez a estar "preocupado" tras la captura de Maduro por parte del ejército estadounidense ya que considera que esta situación es un "golpe para la mafia sanchista"

"Sánchez debe estar muy preocupado. La caída de Maduro es un golpe para la mafia sanchista más grande que la detención de Ábalos y Cerdán", ha añadido Abascal.

TRUMP ANUNCIA LA CAPTURA DE MADURO

El Gobierno de Venezuela ha denunciado esta madrugada una serie de ataques aéreos efectuados por Estados Unidos contra "territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares" de la capital del país, Caracas, y los estados de Miranda (donde se encuentra la ciudad), Aragua y La Guaira en lo que ha condenado como una "gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos".

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que el Ejército de EEUU "ha capturado" a Maduro y a su mujer, la primera dama Cilia Flores, que han sido trasladados fuera del país. El Gobierno venezolano, a través de su vicepresidenta Delcy Rodríguez, ha admitido que ahora mismo no tiene constancia del paradero del matrimonio y ha exigido a Trump que entregue una prueba de vida de ambos.