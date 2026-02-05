Abascal preguntará a Sánchez si la prohibición de redes a menores tiene relación con la regularización de migrantes

Archivo - El líder de Vox, Santiago Abascal, durante una sesión en el Congreso. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, quiere que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explique el próximo miércoles en el primer pleno de control del Congreso de 2026 si existe vinculación entre la regularización de inmigrantes que el Ejecutivo ha pactado con Podemos con la intención gubernamental de prohibir el acceso a redes sociales de los menores de 16 años.

Así consta en la relación de preguntas que los distintos grupos parlamentarios han registrado para la sesión plenaria del próximo miércoles, que tendrá lugar justo después de que Sánchez comparezca ante el Pleno para rendir cuentas por los accidentes ferroviarios mortales de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona), la posición de España ante la intervención de Estados Unidos en Venezuela y otros asuntos internacionales.

"¿Qué relación tiene su anuncio de censurar redes sociales y la regularización de medio millón de inmigrantes?", reza textualmente la pregunta registrada por Abascal, recogida por Europa Press.

Vox ha criticado tanto el acuerdo entre el Gobierno y Podemos para esa regularización como la intención del Ejecutivo relativo al acceso de los menores de las redes sociales, una medida que también han criticado con dureza los responsables de 'X', Elon Musk, y Telegram, Pavel Durov.