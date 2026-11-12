Abascal, sobre el presunto fraude en las pulseras antimaltrato: "No hay asunto en el que no hayan metido las zarpas"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ofrece declaraciones a los medios de comunicación en Logroño (La Rioja). - JPGE ESTUDIOS

LOGROÑO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha aludido este jueves a la investigación de la Fiscalía Europea sobre un posible fraude en las pulseras antimaltrato: "Es increíble, no hay un asunto en el que no hayan metido las zarpas", ha valorado.

La Fiscalía Europea ha anunciado que está llevando a cabo una investigación en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas de España, con apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por un presunto fraude relacionado con fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para controlar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por delitos de violencia de género.

"No hay un asunto en el que no hayan metido las zarpas, no hay un asunto con el que no se hayan corrompido", ha dicho Abascal en declaraciones a los medios en la Plaza del Mercado de Logroño.

En cualquier caso, ha asegurado que ya no le "sorprende absolutamente nada" y se ha preguntado cómo es que la UCO "todavía no está en el Palacio de La Moncloa". En esta línea, Abascal ha reclamado al presidente, Pedro Sánchez, que se onga a disposición judicial "porque todo su entorno personal y político está imputado, pringado, encarcelado".

Asimismo, ha abogado por que el Ministerio de Igualdad "desaparezca", habida cuenta de que, a su juicio, "la igualdad ya está garantizada en el artículo 14 de la Constitución". El líder de Vox cree que esa cartera "solo sirve para gastar dinero para enfrentar a hombres y mujeres (...) y para que alguien se enriquezca con las pulseras antimaltrato".