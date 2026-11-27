El líder de Vox, Santiago Abascal, en una declaración a medios en Tarancón (Cuenca) - GUILLERMO SÁNCHEZ

TARANCÓN (CUENCA), 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha prometido "tumbar" las leyes de la Comisión Europea tras su advertencia con la 'prioridad nacional', al entender Bruselas que discriminar a residentes legales, tal y como recoge la ley de la Comunidad Valenciana, para acceder a vivienda y ayudas sociales, "viola" el derecho comunitario.

En una declaración a medios desde Tarancón (Cuenca) con motivo de la campaña electoral del 29N, Abascal ha denunciado que, con su actual legislación, la Comisión Europea ha llevado a cabo "una traición a nuestro pueblo".

El líder de Vox ha reconocido que no está "sorprendido" por el pronunciamiento de Bruselas, haciendo hincapié en que desde su formación se presentan a las elecciones "para cambiar las leyes y para tumbar a la Comisión Europea".

Abascal ha indicado que "las cosas están cambiando en Europa" gracias a los empujes de Marine Le Pen en Francia o Giorgia Meloni en Italia y ha subrayado que hay "una mayoría alternativa" con Patriots, diferente a las políticas defendidas por PP y PSOE estos últimos años en el Parlamento europeo, para "cambiar" a Europa.

Dicho esto, ha reclamado al PP que se sume a Vox para defender también la 'prioridad nacional' en las instituciones comunitarias, porque está en manos de los 'populares' "acabar con la discriminación a los europeos dentro de Europa y a los españoles dentro de España".