Abascal reitera al PP que Vox no pactará nada si no se desvinculan del PSOE y les acusan de "traidores"

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reiterado este miércoles al PP que su formación no pactará los presupuestos autonómicos ni otras cuestiones si no se desligan del PSOE, al tiempo que les ha acusado de "traidores".

Así lo ha hecho en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X (antes Twitter) tras constatar que ve "muy preocupados a los 'peperos' y sus voceros" porque el presidente, Pedro Sánchez, "les acusa de blanquear a Vox". "Y por eso, para no ofender a Sánchez, redoblan sus ataques contra nosotros, se repiten unos a otros que mucho cuidado con blanquearnos", ha agregado.

Abascal recalca que Vox "no necesita blanquearse" porque "no ha traicionado a los españoles, no ha pactado con el socialismo en Bruselas y Madrid repartiéndose comisiones e instituciones, no ha arruinado al campo y a la industria con el Pacto Verde, ni ha condenado a la inseguridad y la ruina a los españoles con el pacto para la inmigración masiva". A su juicio, es el PP "el que necesita pactar con Vox para blanquearse, como si no hubiera cometido todas esas traiciones a su propio electorado".

Así, reitera que Vox no pactará los presupuestos de las comunidades autónomas en las que cogobernaban ni otros asuntos "hasta que el PP no rectifique totalmente esas traiciones y hasta que no renuncie a las alianzas con el socialismo en Madrid y en Bruselas".