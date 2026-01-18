Abascal sigue con "desolación" el accidente en Adamuz y dice "no confíar" en la "acción" del Gobierno

El presidente de VOX, Santiago Abascal, valora los resultados de las elecciones extremeñas en una rueda de prensa, en la sede nacional del partido, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España).
El presidente de VOX, Santiago Abascal, valora los resultados de las elecciones extremeñas en una rueda de prensa, en la sede nacional del partido, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press
Publicado: domingo, 18 enero 2026 22:58
MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha señalado seguir "con atención y desolación" el accidente ferroviario producido este domingo en Adamuz (Córdoba) por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad, y dice "no confíar" en la "acción" del Gobierno.

"Como toda España, sigo con atención y desolación las informaciones del accidente ferroviario de Córdoba. Roguemos ya por las víctimas, y espero que toda la capacidad del Estado esté trabajando para atender a los heridos", ha trasladado a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

"Por desgracia, y lamento decirlo, como en tantas catástrofes que nos han golpeado estos años, no puedo confiar en la acción de este gobierno", ha lamentando, alegando que "nada funciona bajo la corrupción y la mentira".

"Espero que la profesionalidad y la entrega de los servicios de emergencia y sanitarios suplan la incapacidad manifiesta del poder político", concluye.

