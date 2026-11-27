El líder de Vox, Santiago Abascal, en una declaración a medios en Tarancón (Cuenca). - GUILLERMO SÁNCHEZ

La "estratagema" de pedirle condenar la violencia machista le dio "asco" y le "ofendió"

TARANCÓN (CUENCA), 27 (EUROPA PRESS)

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha tildado este viernes de "intento de bulo en directo" la acusación que el presidente, Pedro Sánchez, hizo a Alberto Núñez Feijóo de que "mandó a callar" a Ada Colau en pleno debate de los principales candidatos a la Presidencia para las elecciones de este domingo.

El líder del PP reprochó a la candidata del Frente Amplio que no criticara la actuación del Gobierno de Sánchez durante la dana que asoló varias localidades de Valencia y Castilla-La Mancha en 2024, que dejó más de doscientos muertos e incontables daños materiales. "Y usted, calladita", le dijo Feijóo.

Para el dirigente de Vox, la interpretación que Sánchez hizo de la frase, que estaba ordenando callar a la candidata, fue "un intento de bulo en directo" del jefe del Ejecutivo, que, a la luz de que el tema prácticamente monopoliza la última jornada de campaña, funcionó.

Pero, según ha sostenido Abascal en declaraciones a los medios en Tarancón (Cuenca), "no la mandó callar". Abascal ha afirmado que lo ocurrido le sirvió para reafirmar que Sánchez "es una auténtico peligro para la convivencia y la democracia".

OTROS MOMENTOS DEL DEBATE

Abascal ha vuelto a aludir a los repetidos intentos de Colau y Sánchez para que condenara la violencia machista tras el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el miércoles, en plena campaña electoral. El dirigente de Vox ha incidido en que la "estratagema" orquestada por los representantes del bloque de la izquierda "le dio asco" y "le ofendió". En esta línea, ha defendido que Vox es el partido que "más protege" a la mujer.

Durante su intervención, ha matizado que, cuando Sánchez le reprochó que no había hecho la 'mili', un "intento de gracieta", le contestó que "tiene más que él".

Ha justificado que "se jugó" la vida en País Vasco, donde estuvo amenazado por ETA en su juventud, mientras el jefe del Ejecutivo "jugaba a baloncesto y cobraba sobresueldos de Caja Madrid". Ante el juramento a la bandera de Sánchez, el líder de Vox cree que cometió "perjurio" porque "ha traicionado" a España.

POSTURA RESPECTO A FEIJÓO

Abascal ha sido requerido por la estrategia que siguió respecto al líder de los 'populares', que fue de no confrontación. El dirigente de Vox ha indicado que "no perdió la oportunidad" de formar 'pinza' con Feijóo al estilo Sánchez-Colau porque sus formaciones tienen divergencias en algunos asuntos, como la prioridad nacional, las políticas verdes o la permanencia de la Agenda 2030. "No pensamos lo mismo en muchas cosas", ha reiterado.

Por último, ha relatado, como curiosidad, lo que trasladó al 'popular' en los momentos previos a la contienda verbal, organizada por la Academia de la Televisión. "Una tontería, una broma, vi que tenía muchos papeles y le dije que no le iba a dar tiempo a leer todo eso", ha revelado.