Abascal vincula los "desastres repetidos" en España con la corrupción y el "fanatismo climático" del Gobierno

Archivo - El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha vinculado este sábado los "desastres repetidos" que han afectado a España en los últimos meses, como los actuales incendios forestales, con la "corrupción", el "fanatismo climático" y la "mafia" del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Los desastres repetidos en España no son solo accidentes y fatalidad; están directamente relacionados con la corrupción, con el fanatismo y con la mafia", ha afirmado.

En concreto, ha acusado la "gestión tercermundista" del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), el "fanatismo climático" que "impide la prevención" en incendios forestales como los que se registran ahora en Madrid y Ávila o el apagón eléctrico del año pasado y que "se convierte en excusa para no invertir en medios de respuesta". Y la "mafia" porque "utiliza los desastres para desgastar políticamente a Gobiernos no afines y para ocultar sus propias responsabilidades y corrupciones".

"Esta es la España de Sánchez, la de Nerón, que en breve nos recomendará música en sus redes sociales", concluye en un vídeo publicado en 'X' en el que critica que "España se quema", "se inunda" y "se apaga".