Abascal vuelve a pedir al PP una moción de censura para "retratar" a "la mafia" de Sánchez, "el 1 de todas las tramas"

El presidente de Vox, Santiago Abascal (c) durante un acto público de campaña. A 14 de mayo de 2026, en El Ejido, Almería (Andalucía, España). - Marian León - Europa Press

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reclamado este martes al PP que presente una moción de censura contra Pedro Sánchez para "retratar" al Gobierno, que identifica con una "mafia" liderada por el jefe del Ejecutivo, después de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Vox ha pedido al PP en varias ocasiones que haga uso de esta herramienta parlamentaria contra el presidente, que ellos apoyarían. Los dos partidos carecen de los votos necesarios para que prospere, pero los de Abascal justifican que serviría para que los españoles conozcan el alcance de la "corrupción" del Gobierno y cómo se posicionan los distintos partidos. Los 'populares' siempre se han negado, justificando que no saldría adelante.

La imputación de Zapatero por los presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental en el marco del caso que investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra ha alentado a Vox a incidir en su petición al considerar que "no es un hecho aislado".

"Es un episodio más del Gobierno de Sánchez, es una nueva demostración de que Sánchez es el número 1 de todas las tramas de corrupción", ha indicado Abascal en un mensaje publicado en su cuenta de la red social 'X', recogido por Europa Press. Por ello, cree "necesaria" la moción de censura para "retratar ante los españoles toda la extensión de la mafia y la posición de todos los diputados respecto a ella".

NO DESISTIRÁN DE PEDIRLA

En la misma línea se ha expresado la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, que ha negado que haya habido contactos con el PP en este sentido. "La hemos pedido en reiteradas ocasiones y habiéndolo hecho de forma pública (...) creo que el mensaje les habrá llegado bastante bien", ha señalado en rueda de prensa.

La portavoz parlamentaria ha lamentado la actitud del PP, que a su juicio "sigue empeñado en pensar que existe un PSOE bueno con el que se puede llegar a acuerdos". Asimismo, ha garantizado que no cejarán en su reclamo de la moción de censura. "Vamos a seguir pidiendo que se haga todo lo que se pueda hacer para echarlos", ha prometido.

EL CRIMEN COMO FORMA DE HACER POLÍTICA

Sobre la imputación de Zapatero, Rodríguez de Millán ha insistido en que el Gobierno es "una mafia" y "una banda" que se "sirve" del poder. "No cabe hablar como algo aislado, es el 'modus operandi' del PSOE, que ha hecho del crimen su forma de hacer política".

En esta línea, ha censurado la labor de Zapatero como presidente, su papel en Venezuela y el rescate de la aerolínea, "rodeado de incógnitas y de presuntas irregularidades".

Por último, ha afeado que el PSOE haya insinuado que su imputación se debe a "una especie de persecución a la ultraderecha", pidiendo que los jueces puedan trabajar con independencia y libertad.