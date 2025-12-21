Abascal ya está en la sede nacional de Vox para seguir la noche electoral de los comicios extremeños

El presidente de VOX, Santiago Abascal, participa en un acto electoral en el parque de las Siete Sillas, a 16 de diciembre de 2025, en Mérida, Badajoz, Extremadura (España). - Javier Cintas - Europa Press

MADRID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, sigue la noche electoral desde la sede nacional de la formación, ubicada en la madrileña calle de Bambú, acompañado de su equipo de trabajo y en contacto permanente con el candidato en Extremadura, Óscar Fernández, según ha informado el partido.

La sede nacional de Vox no se ha abierto para un seguimiento de los medios de la noche electoral, como en otras ocasiones, y tampoco está previsto que haya declaraciones desde allí. Abascal se ha volcado en la campaña de Extremadura, con actos prácticamente diarios desde la convocatoria electoral a principios de diciembre.

Según las primeras encuestas, Vox podría doblar su representación en la Asamblea de Extremadura, pasando de cinco a entre nueve y once asientos, lo que colocaría a la formación en un lugar clave si el PP no consigue la mayoría absoluta.

