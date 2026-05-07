Abel Caballero garantiza que Vigo será sede del Mundial de Fútbol 2030 pese a la polémica con la Federación Española

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Forum, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha asegurado que el estadio de Balaídos será "al cien por cien" sede del Mundial de Fútbol que organizarán España, Portugal y Marruecos en 2030, a pesar de la polémica con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y su presidente, Rafael Louzán, que dejó fuera a la ciudad en primera instancia.

"No tengo confirmación de la Federación, pero me consta que han enviado las propuestas de Vigo y Valencia", ha matizado el alcalde vigués en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, con presencia de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón y el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, entre otras personalidades.

Tolón ha asegurado que toma "como propio" el objetivo de la candidatura de la ciudad como sede mundialista, algo que el alcalde ha agradecido en su intervención.

Caballero se ha mostrado crítico con la RFEF y ha insistido en que "la Federación alteró las sedes del mundial para echar a Vigo" y también con la Xunta de Galicia, a la que ha acusado de poner trabas y no querer asumir el coste económico correspondiente. "Eso también es política", ha asegurado.

En este sentido, ha asegurado que el primer proyecto presentado "era imbatible", y que este proyecto es "todavía mejor". Así, se ha mostrado positivo al reafirmarse en que "a pesar de lo que sucedió", la ciudad será sede del Mundial.

"¿Por qué queremos ser mundialistas? Porque nos gusta el fútbol, tenemos un gran equipo y tenemos una marca ciudad", ha concluido.

"El éxito genera adversarios y eso es legítimo, lo que no es legítimo es alterar las candidaturas", ha puntualizado el alcalde, que también ha dicho que Balaídos es "el estadio más bonito del mundo" y al que ha denominado como "el Guggenheim de Vigo". "Esta maravilla debe ser sede del mundial", ha consagrado.

EL 10% QUE NO HAYA IDO A LA NAVIDAD DE VIGO "IRÁ AL INFIERNO"

El alcalde de Vigo ha hablado también de una de sus mayores apuestas durante sus veinte años de mandato, la navidad, famosa por su iluminación y que "se televisa en medio mundo". Caballero ha ironizado también que, de los presentes en el acto, "el 90% ha estado en la Navidad de Vigo" y el 10% que no, "irá al infierno".

Aunque no ha querido avanzar detalles, Caballero sí ha dicho que "el año que viene habrá una dimensión de la Navidad absolutamente distinta".

Preguntado por la cuestión de que el 'MV Hondius', el crucero en el que ha surgido un brote de hantavirus y que se dirige a Canarias, Caballero ha asegurado que "es una decisión adecuada" la tomada por el Gobierno de España y las instituciones europeas. Ha afirmado también conocer lo que es un barco por su experiencia como "primer oficial de la marina mercante", en la que navegó entre otros lugares por el Estrecho de Ormuz, ha afirmado.

"Estamos capacitados para hacer frente a situaciones de estas características", ha asegurado Caballero, además de plantear "qué opinaría el mundo" si España no atendiera a ciudadanos europeos siendo el lugar más cercano al barco. "Hay gente de este país y de otros y tenemos que tratarlos como seres humanos", ha asegurado.

NIEGA LA NECESIDAD DE ELECCIONES ANTICIPADAS

Sobre la posibilidad de adelantar elecciones autonómicas para evitar malos resultados influidos por las generales, Abel Caballero ha negado la necesidad y ha asegurado que los comicios generales, autonómicos y municipales son independientes. "Si hoy hubiera elecciones el equipo que yo lidero tendría entre el 65 y el 70%, le sacaríamos 50 puntos al PP y 55 a la tercera fuerza", ha dicho. También ha reconocido que su equipo saca entre "40 y 45 puntos más" que el PSOE en las elecciones autonómicas gallegas.

En este sentido, ha confirmado también que se presentará a las elecciones "en 2027 y en 2031, después Dios dirá". De hecho, ha reconocido que "es bueno que se consuman los procesos electorales" y que, en algunas ocasiones "hay que adelantar elecciones", como son los casos de los últimos comicios autonómicos en Aragón, Extremadura y Castilla y León que, ha asegurado, no le han salido tan bien como esperaba al Partido Popular.

Por otro lado, el regidor vigués ha respondido a preguntas sobre la falta de rutas aéreas al concello y la posible ausencia de combustible como consecuencia de la guerra en Irán y ha negado un efecto negativo sobre su municipio.

"No preveo eso" ha dicho, además de que, si hay falta de combustible, "también habrá cancelamientos a Madrid". Con todo, ha reconocido que Vigo es la "primera ciudad turística de Galicia".

En este marco ha hablado también sobre la polémica de la tasa turística aplicada en Vigo y ha asegurado que la idea se la dieron "los hoteles", que le pidieron una tasa que les permitiese a ellos también recaudar más.

Respecto a la polarización política, Caballero ha dicho que "la tensión es inherente a la política" pero que "no se pueden cruzar algunas líneas rojas, porque no hay marcha atrás". En esta línea, ha criticado también que "hay gente que las está cruzando".