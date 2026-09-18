La abogacía de Ceuta valora el "esfuerzo" del turno de oficio ante una crisis migratoria que ha "colapsado todo"

1118352.1.260.149.20260918150221 Asentamiento de migrantes en la playa El Trampolín, a 14 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La decana del Colegio de la Abogacía de Ceuta, Isabel Valriberas, ha subrayado "el esfuerzo" del turno de oficio ante la crisis migratoria que ha "colapsado todo", tras la entrada de miles de inmigrantes los pasados 30 y 31 de julio desde Marruecos.

Valriberas ha explicado que los abogados del turno de oficio en Ceuta "están haciendo muchísimas guardias". "No paran en todo el día", ha valorado durante una rueda de prensa en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, cuyo presidente, Salvador González, ha recalcado que "deben contar con los medios, recursos y las mejores condiciones profesionales posibles".

La decana ha indicado que "es muy complejo organizar estos servicios" ante una situación que ha "colapsado todo". "El problema es grave porque son miles las personas que han entrado", ha apuntado.

Asimismo, ha advertido de que "la complejidad de los expedientes de extranjería lleva su tiempo", aunque ha resaltado que la abogacía intenta "cubrir todas las guardias, dar la atención letrada a todo el mundo".

Valriberas ha explicado que "si el extranjero decide que quiere solicitar protección internacional, hay que darle cita y llevarlo a la oficina de asilo, y posteriormente tiene que tramitarse la solicitud de asilo, admitirla a trámite o no, dictar una resolución" y, si no se admite, "iniciar el expediente de devolución a su país".

COLECTIVOS VULNERABLES

"El tema es complejo porque está sobredimensionado, nadie puede imaginar que en una ciudad de 83.000 habitantes haya los miles de personas que hay, que no se sabe si son 13.000 o 15.000", ha exclamado.

Asimismo, ha advertido de que "no podemos unificar a toda la población migrante" y ha subrayado que muchas personas son "migrantes económicos" que quieren "mejorar" su situación en Europa.

La decana ha indicado que también "hay colectivos vulnerables" como: "subsaharianos", personas que "vienen de países en guerra", "personas del colectivo LGTBI", "mujeres que han huido por maltrato" o "embarazadas".

En este contexto, Valriberas ha destacado el refuerzo de 15 abogados para el turno de oficio, pasando de tres a 18 letrados en total, que están afrontando el aumento de la carga de trabajo en asuntos de extranjería.

La decana del Colegio de la Abogacía de Ceuta ha señalado que, "de momento", no pueden aumentar el servicio de extranjería porque también tienen que cubrir otros servicios como "los juzgados de guardia" o "de las dependencias policiales".

AVISA DE DIFICULTAD AL IDENTIFICAR A MENORES

Asimismo, ha expresado el compromiso de la Abogacía "desde el primer momento" con el área de menores y ha explicado que los abogados están ejerciendo de "representantes provisionales" de estos menores para "velar por sus intereses", en cumplimiento del Pacto Europeo de Migración.

Valriberas ha explicado que cuando la Policía detecta a los menores, lo primero es sacarles "de la situación de calle enseguida" y que ya se han identificado a más de 2.000 menores, "pero en las calles hay muchos más".

Y ha indicado que "es muy difícil" identificar al grupo de "chicos jóvenes entre 15 y 16 años" que se "camufla perfectamente" entre el colectivo "de hombres marroquíes muy jóvenes, 18, 19, 20 años".

Además, ha recordado que la normativa europea y española "no permite devolver ni expulsar a una persona que no se le haya tramitado un expediente de devolución o no se le haya tramitado la solicitud" y ha subrayado que el Gobierno "tiene que dar una solución legal".

Por su parte, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha subrayado que "la situación que se está viviendo en Ceuta", tanto sus ciudadanos y "muy especialmente la abogacía ", "está siendo tremenda"

González ha señalado que la abogacía en Ceuta está teniendo una "actividad frenética" ante "una cuestión muy extraordinaria" y ha destacado que los letrados de oficio están desarrollando "una labor esencial para garantizar el derecho de defensa y el acceso efectivo a la justicia".