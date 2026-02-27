La Abogacía Española llama a mejorar las condiciones y los recursos destinados a los abogados de familia

Archivo - Presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González. - ALBERTO CARRASCO - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha hecho un llamamiento este viernes a "mejorar" la justicia y los recursos para "atender las necesidades de especialización en derecho de familia".

"Necesitamos leyes suficientemente dotadas para que la eficiencia llegue a todos los rincones de España y a toda la ciudadanía, y para que los mecanismos adecuados de solución de controversias (MASC) no comprometan nunca el derecho de defensa ni la tutela judicial efectiva, sobre todo cuando hay menores implicados", ha señalado González Durante la inauguración de las XXXIII Jornadas Centrales de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA).

A través de un comunicado han destacado la importancia de los abogados de familia ya que, bajo la opinión de su presidente, aportan "pericia, sentido común, luz jurídica, empatía y humanidad en momentos complicados".

González ha subrayado que detrás de cada resolución judicial hay un trabajo "silencioso pero esencial de los abogados, que contribuyen con su trabajo diario, tanto al Derecho, como a la vida cotidiana de las personas".

Asimismo, ha resaltado la importancia de la formación continua, considerando que "cuidando la formación, se cuida la profesión y la defensa". Así, ha destacado la contribución de los abogados de familia a la jurisprudencia y ha declarado que "ayudan a disipar sombras jurídicas y a clarificar una realidad tremendamente compleja".

Por último, el dirigente de la Abogacía Española ha enfatizado en la necesidad de trabajar de manera conjunta para sumar esfuerzos. En este sentido, ha recordado la alianza "reforzada" el año pasado entre AEAFA y la Abogacía Española, subrayando la continuidad de un "trabajo colaborativo que beneficia a toda la profesión".

Junto a González, han participado en la inauguración el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; la presidenta de AEAFA, María Dolores López-Muelas; la fiscal jefe de la Fiscalía de lo Civil del Tribunal Supremo, Pilar Martín; y la vocal del Poder Judicial, Gema Espinosa.