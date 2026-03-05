La Abogacía Española premia a la Comisión de Igualdad del CGPJ y la European Women Lawyers

Los VI Premios Igualdad de la Abogacía premian a la Comisión de Igualdad del Poder Judicial y la European Women Lawyers - ABOGACÍA ESPAÑOLA

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de la Abogacía Española ha entregado este jueves los VI Premios Igualdad de la Abogacía con motivo del Día Internacional de la Mujer, en los que la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la European Women Lawyers Association (EWLA) han recibido el galardón en las categorías nacional e internacional, respectivamente, tras una edición en la que se han presentado 13 candidaturas nacionales y seis internacionales.

Durante la inauguración del acto, el presidente de la Abogacía, Salvador González, ha afirmado que "promover la igualdad no es solo una cuestión de justicia; es una necesidad funcional" y ha advertido de que "una abogacía que no refleja la diversidad de la sociedad a la que sirve es una abogacía incompleta", subrayando que la Abogacía Española tiene como prioridad que el techo de cristal en los grandes despachos, juntas de gobierno y altas instancias jurídicas "se convierta, de una vez por todas, en un recuerdo del pasado".

Los premios los concede la Comisión de Igualdad de la Abogacía Española y su presidenta, Marga Cerro, ha señalado que "sabemos que se ha avanzado" y que "sería injusto negarlo", pero ha advertido de que los datos sobre representación en órganos de decisión, brecha salarial y corresponsabilidad en los cuidados recuerdan que "la tarea no está concluida" y que "precisamente por eso estas jornadas son necesarias: porque la igualdad requiere estar presente y ser visible".

VI PREMIOS IGUALDAD DE LA ABOGACÍA

La Comisión de Igualdad del CGPJ ha sido premiada en la categoría nacional por su labor para mejorar, proponiendo medidas concretas, los parámetros de igualdad en la carrera judicial.

Tras recoger el premio, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha afirmado que "en un momento en que la sociedad es cada vez más consciente de las desigualdades los jueces necesitamos herramientas y formación para reflejar estas realidades en nuestras resoluciones" y ha advertido de que "no basta tener leyes igualitarias si quienes las aplicamos no contamos con elementos para detectar sesgos".

La European Women Lawyers Association, red europea de juristas que acaba de cumplir 25 años promoviendo la igualdad real, ha recibido el premio en la categoría internacional por su "incansable labor de vigilancia y concienciación".

El galardón ha sido recogido por su secretaria general, Eliana Zatschler, quien ha afirmado que "aún queda mucho por hacer, poner fin a la violencia contra las mujeres, mejorar su salud, lograr una representación igualitaria, cerrar la brecha salarial de género y garantizar un acceso real a la justicia".

Además, se han entregado dos menciones honoríficas, una nacional a título póstumo para Carlota Bustelo, fallecida el pasado octubre, por haber sido un referente del feminismo institucional durante la Transición y por su aportación a la consolidación de derechos para las mujeres. Su hija, Marta Kindelán, ha afirmado que "sin las feministas de los años 70 no se habría podido cimentar y construir el edificio de igualdad que hoy en día tenemos", añadiendo que "reconocerlo es honrarlo y mantenerlo" y alertando de que "nada es irreversible y hay que luchar cada día por la igualdad para seguir avanzando".

La mención internacional ha sido para el movimiento iraní 'Mujer, vida y libertad' por su "valiente lucha en favor de la igualdad, la dignidad y los derechos fundamentales". Su representante en España, Majedeh Bozorgi, ha expresado que "el pueblo iraní necesita paz, libertad y participar en la determinación de su destino sin balas" y que espera que llegue un día en que "la libertad y la igualdad sean una realidad cotidiana e indiscutible".

El jurado de los premios está formado por el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González; el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; la presidenta de la Comisión de Igualdad de la Abogacía, Marga Cerro; el decano del Colegio de la Abogacía de Lanzarote, Carlos Viña; la vicepresidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos; Candelaria Carrera; y una de las premiadas en la edición 2025, la abogada Altamira Gonzalo.

DOS MESAS REDONDAS EN TORNO A LAS MUJERES

En el acto, celebrado en la Fundación Telefónica de Madrid, han tenido lugar dos mesas redondas. La primera, titulada 'Mujeres que lo han conseguido. Las Top de sus profesiones', ha contado con la participación de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato; la directora general de la Fundación Telefónica, Isabel Salazar; la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Eloisa del Pino; y la directora general del Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno, María Marcos.

Así, Marcos ha resumido que "las mujeres tenemos que demostrar constantemente que valemos, al hombre se le supone", mientras que Peramato ha destacado que "se va mejorando mucho en la igualdad de género", aunque ha lamentado que siguen existiendo "techos de cristal muy difíciles de romper, y también unos suelos pegajosos que nos atrapan en las tareas domésticas".

La presidenta del CSIC ha confirmado que "hay mucha evidencia científica de la desigualdad de género" y ha apuntado que "las mujeres, a veces, nos ponemos barreras demasiado elevadas y nos presentamos menos a las promociones".

También se ha abordado la importancia de los referentes, al subrayar Salazar que "siguen haciendo mucha falta para evitar la pérdida de talento en las edades tempranas, cuando parece que es incompatible dedicarse a la carrera profesional y a la familia" y al insistir en que "el talento no es cuestión de género". ?

En la segunda mesa redonda, 'Presencia de la mujer en ámbitos en los que aún no tiene una representatividad razonable', han intervenido la presidenta de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Ángela de Miguel; la general auditor del Ejército del Aire y del Espacio, María Rosario Herrera; la campeona del mundo de motociclismo FIM, María Herrera; y la periodista y enviada especial en zonas de conflicto, Susana Román,

De Miguel ha asegurado que "el mundo de la empresa está haciendo un esfuerzo muy importante por la igualdad" y ha explicado que esto ocurre "por razón muy pragmática: es un factor de competitividad, los equipos diversos mejoran los resultados hasta un 20%".

En el ámbito de las Fuerzas Armadas, la general Herrera ha indicado que la presencia femenina, que se sitúa en un 13,4%, ha sido beneficiosa y ha sostenido que "hemos mejorado las Fuerzas Armadas, con nosotras son más modernas y conectan más con la sociedad", tras explicar que se está haciendo un "esfuerzo enorme en formación de género y medidas de corresponsabilidad".

Todas las participantes han coincidido en que el talento no entiende de género y Román ha asegurado que "las mujeres valemos muchísimo y podemos hacer exactamente lo mismo que los hombres". Por su parte, la piloto María Herrera ha lamentado que "el camino para nosotras es mucho más difícil que para ellos, no confían en ti" y ha añadido que "tienes que hacerte una mujer fuerte porque de lo contrario te muerden".