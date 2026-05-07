Abogacía Española respalda la independencia de la profesión jurídica en Estados Unidos

Archivo - Presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González. - ALBERTO CARRASCO/ABOGACÍA ESPAÑOLA - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de la Abogacía Española se ha sumado a un escrito de amicus curiae presentado ante el Tribunal de Apelaciones Estados Unidos del Distrito de Columbia, en un procedimiento sobre medidas de la Administración estadounidense contra cuatro despachos de abogados.

El escrito analiza las actuaciones adoptadas en 2025 contra varios despachos que representaban a opositores políticos del presidente Donald Trump. "Estos despachos fueron objeto de órdenes ejecutivas restrictivas, como la pérdida de acceso a agencias federales, la retirada de habilitaciones de seguridad y la obligación de rescindir contratos con entidades vinculadas a dichos bufetes", dice el texto.

Según indica, algunos despachos afectados lograron alcanzar acuerdos con el gobierno estadounidense para levantar las restricciones, a cambio de compromisos de prestación de servicios 'pro bono'. Sin embargo, firmas como WilmerHale, Perkins Coie, Jenner & Block y Susman Godfrey han impugnado las medidas ante los tribunales.

En sus respectivos procedimientos, los tribunales federales han declarado inconstitucionales estas restricciones, al considerar que ejercían una presión indebida sobre el ejercicio profesional de la abogacía", afirma el documento. Además, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha recurrido estas decisiones, que se encuentran pendientes de veredicto ante el Tribunal de Apelaciones.

UN PILAR ESENCIAL

El escrito subraya que "la independencia de la abogacía es un pilar esencial del derecho de defensa, la tutela judicial efectiva y el Estado de derecho" y señala que "los abogados deben poder ejercer con plena libertad, sin injerencias ni represalias por los casos o posiciones jurídicas que asumen".

Asimismo, advierte de que estas medidas pueden comprometer seriamente la independencia profesional y dificultar el acceso de la ciudadanía a una defensa letrada efectiva".

Las entidades firmantes señalan también que "la experiencia internacional muestra que el debilitamiento de la abogacía independiente suele ir acompañado de un deterioro más amplio del sistema de contrapesos institucionales y de la independencia judicial".

Paul Clement, Procurador General de los Estados Unidos durante la Administración de George W. Bush comparecerá en nombre de los cuatro despachos.

Esta actuación se enmarca en el apoyo de la Abogacía Europea a la American Bar Association (ABA) y a sus principios de independencia judicial, separación de poderes, derecho de defensa y libre ejercicio de la profesión sin injerencias.

DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO

La Abogacía Española también ha reiterado este compromiso en diversas iniciativas recientes, incluyendo declaraciones institucionales en 2025 de apoyo al Estado de derecho, la independencia judicial y los derechos fundamentales.

Según ha señalado la Abogacía, esta posición se alinea con el Convenio para la Protección de la Abogacía del Consejo de Europa, que refuerza la garantía del ejercicio libre de la profesión. La Abogacía Española subraya que proteger a quienes ejercen el derecho de defensa es un pilar esencial de cualquier Estado democrático.