La Abogacía Española sostiene que el Supremo respalda la confidencialidad en la aplicación del protocolo de conformidad

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha destacado la "importancia" del protocolo firmado por la propia Fiscalía con el Consejo General de la Abogacía Española en el año 2009, respecto a la sentencia condenatoria al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, conocida este martes.

Según detalla la Abogacía en un comunicado, la sentencia explica en el apartado de tipicidad de los hechos probados la importancia del protocolo y expresa cómo "sin confidencialidad el pacto de conformidad se aleja de su propia naturaleza y puede generar, en el caso de difusión, un irreparable perjuicio para el justiciable".

Asimismo, tal y como explican desde la Abogacía, los magistrados que han emitido la sentencia "entienden" que tanto el Protocolo de Conformidad firmado con la Abogacía Española como la instrucción interna derivada del mismo en el seno de la Fiscalía "imponen al Fiscal un deber de confidencialidad, incluso cuando esa negociación --tendente a evitar la celebración del juicio-- se sitúa en el vestíbulo del juicio oral".

También, se añade que "banalizar el deber de confidencialidad que pesa sobre todos y cada uno de los miembros de la carrera fiscal, respecto de los acuerdos preparatorios de una conformidad, distancia de manera irreparable el proceso penal de sus fuentes legitimadoras".

Como se detalla, la exposición que llevan a cabo los miembros de la Sala Segunda del Tribunal Supremo "viene a reforzar la demanda realizada por el Consejo General de la Abogacía Española, que ya cuando se produjeron los hechos reclamó de la Fiscalía General del Estado un diálogo para reforzar el protocolo y garantizar su cumplimiento".

Con ocasión del anuncio público del fallo del Tribunal Supremo, hace unas semanas, el presidente de la Abogacía Española, Salvador González, ha vuelto a "reclamar una revisión en profundidad del Protocolo de conformidades de forma que las garantías de confidencialidad queden plenamente garantizadas en todos los tribunales españoles".