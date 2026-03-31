Abogacía, Justicia y Migraciones acuerdan colaborar para "informar y divulgar" sobre la regularización extraordinaria

Imagen de la reunión entre la Abogacía, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes sobre la regularización extraordinaria de migrantes, a 31 de marzo de 2026. - CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de la Abogacía, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes han acordado este martes colaborar para "informar y divulgar" sobre el proceso de regularización extraordinaria de migrantes.

Así lo ha comunicado la Abogacía en una reunión con representantes de ambos Ministerios, en la que ha defendido su papel "como garante de la seguridad jurídica" en dicho proceso, según ha informado en un comunicado.

Este marco de cooperación, apunta la Abogacía, se materializará en la "divulgación del proceso y la organización conjunta de jornadas informativas, mesas redondas y campañas dirigidas a la ciudadanía", con el fin de "ofrecer información clara y accesible".

La primera de estas jornadas está prevista para el mes de abril y marcará el inicio de "una serie de acciones coordinadas que se desarrollarán a lo largo de los próximos meses", continúa.

El presidente del Consejo, Salvador González, ha celebrado en declaraciones a Europa Press que se reúnan con representantes del Gobierno para estudiar cómo colaborar y que "se haga de la forma más rigurosa posible", al tiempo que ha señalado que se trata de "un logro" de la Abogacía.

Según ha explicado González, durante la reunión ha trasladado "la importancia de la Abogacía para asesorar, por muy sencillo que pueda parecer el proceso" en un momento que ha calificado de "trascendente para los extranjeros".

Además, ha elogiado a los letrados especializados en extranjería que hay en España, unos 28.000, poniendo en valor su trabajo en "situaciones tan dramáticas como las que pasan en las costas o en los aeropuertos".

EL ASESORAMIENTO JURÍDICO, "FUNDAMENTAL"

El presidente de la Abogacía ha apuntado que el objetivo de las jornadas informativas es "que no quede duda de los requisitos, por pequeños que sean" y poder abordar "todo el detalle del proceso".

"En esta nueva regulación, que afectará a miles de personas en situación de vulnerabilidad, es fundamental contar con asesoramiento jurídico cualificado para asegurar la correcta interpretación y aplicación de la normativa, prevenir situaciones de indefensión y reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones", ha subrayado el presidente.

La reunión ha estado presidida por la vicepresidenta de Abogacía Española, Cristina Vallejo, que ha manifestado que la participación de los letrados "es una garantía esencial para la ciudadanía, ya que les protege frente al intrusismo y las prácticas engañosas", según el comunicado.

Vallejo ha estado acompañada por Blas Jesús Imbroda, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del CGAE y por el secretario general técnico de la institución, Borja Vargues.