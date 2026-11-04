Abogacía premia a la decana de Ceuta, Grupo Social ONCE, Rubén Vigil y Gabriela Sánchez por defender derechos humanos

1130744.1.260.149.20261104105934 Abogacía premia a la decana de Ceuta, Grupo Social ONCE, Rubén Vigil y Gabriela Sánchez por defender los DDHH - ABOGACÍA ESPAÑOLA

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La decana del Colegio de la Abogacía de Ceuta, Isabel Valriberas, el Grupo Social ONCE y el jefe del Área de Comunicación y Prensa de la Fundación Princesa de Asturias, Rubén Vigil, han sido galardonados en los XXVIII Premios de Derechos Humanos 'Carlos Carnicer' de la Abogacía Española.

Valriberas ha recibido el galardón en la categoría de Persona, mientras que el Grupo Social ONCE ha ganado en la de Institución y Vigil en la de Comunicación.

A todos ellos se suma el Premio Especial Nacho de la Mata, dedicado a la defensa de los derechos de la infancia, que ha recaído en Gabriela Sánchez, periodista y jefa de sección de Desalambre en elDiario.es.

Esta edición, celebrada bajo el lema 'No hay derechos de primera. Ni personas de segunda', ha puesto especial atención a la igualdad y a la lucha contra la discriminación, ha explicado la Abogacía Española en un comunicado.

La institución expone que "los cuatro galardonados han desarrollado su labor en ámbitos muy diferentes, pero sus trayectorias comparten una misma preocupación: que las circunstancias de una persona, ya sea su origen, una discapacidad o su situación personal, no se conviertan en un obstáculo para ejercer sus derechos".

Asimismo, el jurado ha otorgado una mención especial al Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), en reconocimiento a su labor de prevención y lucha contra el racismo, la xenofobia y otras formas de discriminación.

Según ha afirmado la institución, a través del seguimiento de los discursos de odio y de iniciativas de sensibilización, el Observatorio contribuye a visibilizar estas situaciones y a promover una sociedad más respetuosa con la diversidad.

DERECHOS HUMANOS, INCLUSIÓN, COMUNICACIÓN E INFANCIA

Isabel Valriberas ha sido premiada por su compromiso con el derecho de defensa en Ceuta, especialmente durante las crisis migratorias que ha sufrido la ciudad.

Su labor al frente del Colegio de la Abogacía y su defensa del Turno de Oficio han sido "fundamentales para garantizar la asistencia jurídica a personas en situaciones de especial vulnerabilidad, en un territorio donde el acceso a la justicia plantea desafíos especialmente complejos", ha explicado la Abogacía.

El Grupo Social ONCE ha recibido el reconocimiento por su trayectoria en favor de la inclusión y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Cuenta con cerca de 80.000 profesionales, el 59% de ellos con discapacidad, y destinó 262,6 millones de euros a inversión social directa.

Se trata, según la institución, de "un compromiso que se traduce en empleo, accesibilidad y oportunidades para miles de personas".

Por su parte, Vigil lleva más de 20 años al frente de la comunicación de la Fundación Princesa de Asturias, desde donde "ha contribuido a dar visibilidad a personas y organizaciones comprometidas con los derechos fundamentales".

Su trayectoria pone de relieve el papel de la comunicación para acercar estas causas a la ciudadanía y dar a conocer el trabajo de quienes defienden la dignidad humana, ha explicado la Abogacía Española.

Por último, Sánchez ha recibido el Premio Especial Nacho de la Mata por "su compromiso con la defensa de los derechos de la infancia migrante".

La Abogacía sostiene que a través de sus investigaciones ha dado visibilidad a situaciones de abandono, desprotección y vulneración de derechos que afectan a menores migrantes no acompañados, especialmente en Ceuta.

Su trabajo ha contribuido a denunciar las deficiencias de los sistemas de acogida y las expulsiones sin garantías, dando voz a niños y adolescentes cuyas historias a menudo quedan fuera del debate público, ha señalado.

28 EDICIONES CON LOS DERECHOS HUMANOS

A lo largo de sus 28 ediciones, los Premios de Derechos Humanos 'Carlos Carnicer' han reconocido públicamente el trabajo de personas y organizaciones que, muchas veces lejos de los focos, dedican su trayectoria a defender los derechos fundamentales.

Desde la abogacía hasta el periodismo pasando por las organizaciones sociales y otras iniciativas ciudadanas, estos galardones ponen en valor distintas formas de compromiso con la dignidad humana.

Con ellos, Abogacía Española busca también "acercar estas historias a la sociedad, reconocer el impacto de quienes las protagonizan y recordar la importancia de seguir prestando atención a las situaciones en las que los derechos fundamentales se ven amenazados".

Los galardones se entregarán el próximo 10 de diciembre, coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos, en una ceremonia que reunirá a los premiados y a representantes del mundo jurídico y de la sociedad civil.