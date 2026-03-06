El abogado del empresario que pagó 100.000 euros a 'Alvise' renuncia a su defensa por una "quiebra" de confianza

Archivo - El empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain', ofrece declaraciones a la prensa al salir de declarar en el Tribunal Supremo, a 11 de julio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El abogado de Álvaro Romillo, el empresario que dio 100.000 euros al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez para su campaña electoral, ha renunciado a su defensa "al haberse producido una quiebra irreparable de la imprescindible relación de confianza" a raíz de "actuaciones y manifestaciones" de 'Cryptospain', en prisión desde el pasado mes de noviembre.

En un escrito dirigido al Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado Francisco Miranda presenta su "renuncia expresa, unilateral, irrevocable y tan inmediata como resulte posible". Y lo hace, explica, "en el ejercicio de la libertad e independencia profesional".

Todo ello, aclara, después de que se haya producido "una quiebra irreparable de la imprescindible relación de confianza" con Romillo "derivada de la realización de actuaciones y manifestaciones incompatibles con la lealtad y cooperación exigibles en la relación abogado-cliente".

Cabe recordar que Romillo está siendo investigado por el Tribunal Supremo por la entrega de 100.000 euros en metálico a 'Alvise para la campaña electoral de 'Se Acabó la Fiesta'. En su declaración en julio del pasado año, el empresario se ratificó ante el alto tribunal en que esos pagos existieron. "Son para el uso de la campaña", afirmó, en declaraciones a la prensa.

De forma paralela, Romillo ha sido procesado por la Audiencia Nacional como presunto cabecilla del entramado que ideó la supuesta estafa piramidal cometida a través de la plataforma de inversión en criptomonedas Madeira Invest Club (MIC). Fue precisamente el juez instructor José Luis Calama el que acordó su ingreso en prisión al apreciar riesgo de fuga.

El magistrado procesó a 'Cryptospain' y a otras nueve personas por estafar presuntamente más de 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024. A su juicio, y "movido por un ánimo de lucro ilícito", Romillo "ideó y puso en marcha una organización criminal estructurada y jerarquizada, de la que asumió la dirección y liderazgo".