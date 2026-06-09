Abogados Cristianos pide a la Audiencia Nacional que frene las "obras" del Gobierno en el Valle de Cuelgamuros

Aparece vandalizada la maquinaria de las obras de resignificación en el Valle de Cuelgamuros - CEDIDA.

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Abogados Cristianos ha solicitado a la Audiencia Nacional como medida cautelarísima que paralice "las obras iniciadas por el Gobierno" en el Valle de Cuelgamuros, en San Lorenzo del Escorial (Madrid), para su resignificación.

Así lo ha comunicado la fundación en una nota de prensa, en la que señala que, "según las informaciones publicadas, una máquina perforadora accedió a la explanada de la basílica para realizar sondeos geotécnicos y catas en el suelo de granito, como paso previo al proyecto de resignificación del Valle".

Abogados Cristianos considera "especialmente grave" que el Gobierno haya iniciado estos trabajos en plena visita del Papa León XIV "mientras siguen vivos los procedimientos judiciales sobre la intervención en el conjunto monumental".

Y explica que, en el escrito presentado, la fundación sostiene que "la intervención puede provocar daños irreversibles en el conjunto monumental y en la configuración religiosa de la basílica, lugar sagrado protegido por los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede".

Además, la fundación alega que las obras "se han iniciado sin los permisos necesarios, eludiendo los controles administrativos aplicables a un recinto de estas características".

LA MAQUINARIA, VANDALIZADA CON EXALTACIONES A FRANCO

Abogados Cristianos ha presentado la solicitud el mismo día que máquinas de obras han aparecido vandalizadas en el Valle de los Caídos con pinturas en las que se recogían exaltaciones al dictador Francisco Franco e insultos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Fuentes del Ejecutivo consultadas por Europa Press han explicado que este lunes comenzaron los trabajos de sondeo sobre el terreno necesarios para el proyecto para la resignificación de Cuelgamuros, que actualmente se encuentra en redacción.

Desde el Gobierno han aclarado que las obras de resignificación "no se han iniciado" y que están en la fase previa, donde se están tomando "datos imprescindibles para la elaboración del proyecto".

El material vandalizado es una máquina de sondeos y penetrómetros. Además, ha aparecido un cuchillo en la zona "con el que parece que han cortado los cables", según han detallado desde el Gobierno.

El citado estudio geotécnico, han precisado desde Moncloa, tiene como objetivo ocho intervenciones: cuatro sondeos y cuatro penetrómetros. En el momento de la vandalización se había hecho un sondeo y dos penetrómetros.