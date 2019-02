Actúa se presentará a las elecciones generales para representar a la izquierda "amable y sensata"

Actualizado 14/02/2019 13:32:57 CET

Dice que el anticipo electoral para la izquierda no va a ser una ventaja, sino al contrario, porque salen "trastabillados"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El exdirigente de IU y fundador de Actúa, Gaspar Llamazares, ha señalado este jueves que su formación se presentará de "manera autónoma" a las Generales porque creen que hay una parte del electorado de izquierdas que no ve en las actuales fuerzas políticas una representación adecuada, y apunta que quieren representar a la izquierda "sensata y amable".

En rueda de prensa, Llamazares ha avanzado así que presentarán listas tanto para las europeas --donde él será candidato--, como para las autonómicas, municipales y generales. No obstante, ha reconocido que no pueden decir que desde Actúa estén "preparados o satisfechos" ante el probable adelanto electoral de las generales, y ha señalado que salir de esta manera de una legislatura es "una mala noticia para los partidos de izquierdas.

"Salir de esta legislatura así no es buena antesala del proceso electoral, vamos a las elecciones con un tropiezo, pero somos optimistas, iremos a las elecciones para que haya representación de la izquierda seria y amable", ha añadido.

A esto, el impulsor de Actúa, ha matizado que la intención de la formación de cara a los distintos comicios es sumar y "no absorber", para de esta forma contribuir a una mayoría de izquierdas. A esto, ha añadido que otro objetivo es el de conseguir la regeneración política del país, que no pasa sólo por la lucha contra la corrupción, sino por la búsqueda de diálogo frente a la crispación.

"Queremos ser una fuerza para el diálogo, diálogo político y también trasversal. La polarización debe dar paso a un dialogo, a mayor colaboración por afinidad (...). Queremos ser representativos del sector huérfano de la izquierda", ha añadido.

SIN CANDIDATO A LAS GENERALES

Llamazares ha señalado que el adelanto electoral "no le viene bien a nadie" y ha avanzado que la próxima semana se reunirán y decidirán cómo distribuir los cuadros políticos de la formación para hacer frente a los comicios. Así, ha señalado que aunque quieren estar presentes, deben decidir en qué ámbitos y circunscripciones concurrirán.

No obstante, ha vuelto de nuevo a la idea de que el anticipo electoral para la izquierda no va a ser una ventaja sino al contrario, porque salen "trastabillados" de esta legislatura y eso deja un "panorama complicado de cara a las generales". "Pero hay que adaptarse a la realidad e iremos a la convocatoria cuando sea", ha señalado, para luego incidir en que el carácter "plebiscitario" de las elecciones no se va a poder evitar, y existirá un debate general "de los que le gusta a la derecha", identitario y no social.

Por otro lado, Llamazares ha criticado duramente la irresponsabilidad de los partidos independentistas catalanes, por ERC y PDeCAT, al no apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 que defendió durante el martes y el miércoles el Ejecutivo de Sánchez. Ha apuntado que están "empecinados en la vía unilateral" para Cataluña.

A su juicio, la legislatura de Sánchez debería haber nacido con un acuerdo de mínimos además de la censura al expresidente Rajoy, algo que hubiera dado "solidez" y no hubiera abocado a los partidos a improvisar. "Esto termina en malentendidos y división", ha aclarado.

"EVITAR DEPENDER DE INDEPENDENTISTAS"

En este sentido, desde Actúa señalan que no es necesaria la convocatoria anticipada de elecciones generales, y no comparten con Sánchez que fuera necesario presentar los PGE porque podía haber gestionado una prórroga. Así, Llamazares cree que al presentar los presupuestos, le ha dado un relato a la derecha.

Ahora, ante un anticipo electoral, desde Actúa ven necesaria una mayoría amplia para la izquierda que evite que tengan que depender de las fuerzas independentistas, ya que "su disputa es la vía unilateral", y ahí no pueden estar, puesto que la vía debe ser federal.

AUTONÓMICAS Y MUNICIPALES

De cara a las autonómicas y municipales de mayo, desde Actúa han reconocido que no concurrirán en todas las circunscripciones, y que elegirán según sus posibilidades; en este sentido, ha señalado como lugares en los que prácticamente es seguro que se presentarán, la Comunidad de Madrid, Baleares, Barcelona y determinadas provincias andaluzas, y ha dejado en el aire la posibilidad de presentarse en Asturias.

Sobre Madrid, ha apuntado que en torno a doce municipios contarán con candidatura de Actúa y para la Comunidad de Madrid, ha asegurado que si bien están dispuestos a presentarse, antes le gustaría tener interlocutores. Sobre un posible acuerdo con Más Madrid en la comunidad, plataforma que lidera Íñigo Errejón, Llamazares ha apuntado que desea hablar con ellos, pero entiende que por el momento la prioridad de esa formación "es el diálogo con Podemos".

VALORA CANDIDATURA EN ASTURIAS

Así, ante el poco tiempo que queda para pactos preelectorales, ha explicado que lo realista será que cada partido cierre candidaturas y se presenten con sus "propias identidades". A su juicio, la izquierda debe aprender que debe haber "pluralidad", "no hay casas comunes", que hay distintas representaciones, "distintas izquierdas" que, luego, pueden sumar.

En cuanto a la situación política y electoral en Asturias, LLamazares ha indicado que él no ve posible una candidatura conjunta de Izquierda Unida y Podemos, debido a la sensación "amarga y desagradable" que dejó la candidatura anterior en IU.

En este sentido, ha recordado que si bien él se quitó de en medio para no ser un problema, ahora el problema es más de fondo y ha augurado que si la decisión de la dirección federal de IU es optar por una candidatura conjunta bajo el paraguas de Unidos Podemos, "las cosas en Asturias no van a ser fáciles".

Así, ha añadido que desde Actúa, se sentirían representados con candidaturas de IU en Asturias, tanto a nivel autonómico como municipal, pero valorarían presentarse en caso de que IU se presente con Podemos.

En este punto ha aprovechado para dejar claro que él "ha roto el cordón umbilical" con IU, que le desea lo mejor, y que tras las elecciones serán "colaboradores". "En las generales se juegan el ser o no ser, pueden acabar siendo un gesto airado", ha apostillado.