Acusaciones piden al PP que reclame prisión provisional para Zapatero tras su declaración como investigado

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). Zapatero declara hoy como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional que indaga en presuntas irregularidades - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vox, Hazte Oír e Iustitia Europa han pedido este miércoles al PP, a quien el juez del 'caso Plus Ultra' otorgó el timón de las acusaciones populares, que reclame prisión provisional para el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero al término de su declaración como investigado por el rescate de la aerolínea Plus Ultra y las joyas tasadas en 1,3 millones que la Policía le incautó.

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes jurídicas de esas tres acusaciones populares ante el inicio del interrogatorio a Zapatero ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

Las mismas fuentes han indicado que el PP ha consultado al resto de acusaciones su posición para la vistilla de medidas cautelares que quieren que se celebre después de la declaración, ya que el juez Calama sólo ha permitido a los 'populares' estar presente en la sala.

Calama atribuye al exlíder socialista el liderazgo de una supuesta red de tráfico de influencias en torno a la ayuda de 53 millones de euros concedida por el Gobierno a la aerolínea durante la pandemia, así como presuntos delitos fiscal y de contrabando por las joyas descubiertas en una caja fuerte de su despacho.

En este contexto, el presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha asegurado en declaraciones a los periodistas que España "no se puede volver a permitir tener un fugado más", aludiendo al expresidente catalán Carles Puigdemont y defendiendo así la petición de prisión provisional para Zapatero por la existencia de "riesgo de fuga".

Pardo ha calificado el día de hoy como "histórico", puesto que es la primera vez que un expresidente "va a declarar como imputado por una causa de corrupción". "Tendrá que aclarar el origen de las joyas y también, sobre todo lo sustancial, que es el rescate de Plus Ultra", ha subrayado.