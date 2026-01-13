Acusada de yihadismo niega vinculación con el DAESH y justifica su conversión al islam por ser víctima de malos tratos

Archivo - Fachada de la sede García Gutiérrez de la Audiencia Nacional, a 21 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

Una acusada de tener y difundir vídeos del Estado Islámico (DAESH) en la Audiencia Nacional (AN) ha negado cualquier relación con el grupo terrorista y ha expresado que se convirtió al islam durante el confinamiento de la pandemia al investigar "sobre los derechos de la mujer" en esa religión, después de haber sido "víctima de malos tratos".

Así se ha expresado M.R., de nacionalidad española y residente en Noruega, que se enfrenta a 11 años de prisión y una multa de 2.700 euros por los delitos de adoctrinamiento terrorista, de enaltecimiento del terrorismo y de quebrantamiento de medida cautelar, según el escrito de la acusación de la Fiscalía.

Según el escrito, la mujer, "actuando de forma consciente y voluntaria al servicio del aparato de propaganda del DAESH en el entorno virtual", se ha venido registrando "como administradora de múltiples perfiles en diferentes redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea".

"Desde esta estrategia multiplataforma basada en el uso combinado de las principales redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, ha accedido de forma habitual y con gran intensidad al material audiovisual editado por las productoras oficiales de la organización terrorista DAESH", añade la fiscal.

En este sentido, la acusada, que ha respondido tanto al Ministerio Público como a su defensa, ha declarado que accedió a diferentes grupos de Telegram con este contenido "a través de una chica de Facebook" y que le "llamó la atención".

"Como había sido víctima de maltrato, empecé a investigar sobre los derechos de las mujeres en el islam. Más tarde, una chica en Facebook me pasó un enlace al grupo de Telegram y descubrí un mundo que nunca había visto", ha asegurado sobre su conversión. No obstante, ha expresado que no era "muy practicante del Islam" y que "tenía una vida normal en Noruega".

La fiscal ha preguntado sobre los 'nasheed' --un canto típico islámico-- con contenido yihadista que se compartían en los grupos de Telegram en los que se encontraba. "No hablo árabe, me gustaba la melodía de esas canciones, pero no sé de lo que hablaban. Estaba en el grupo por la música y porque ponían vídeos de los niños europeos en los campos de Siria. Al margen de que sus padres sean o no terroristas, a mí los niños me duelen", ha respondido M.R..

"NO SOY UNA PRINCESITA, SOY UNA GUERRERA"

La Fiscalía también ha preguntado por la frase "no soy una princesita, soy una guerrera" que había mandado la acusada por uno de estos grupos. La mujer ha explicado que estaban discutiendo porque habían intentado expulsarla del grupo por ser mujer.

Según su relato, les insultó y les llamó "misóginos" y ha incidido en que se autodenominó "guerrera" por "ser una mujer que ha sacado adelante a dos niños en el extranjero" y venir "de dos relaciones de maltrato".

La acusada ha declarado que está "incapacitada" para trabajar por "problemas psicológicos" y ha roto a llorar cuando ha recordado que su "hijo con autismo lleva dos años viviendo solo en un piso y no tiene a nadie que le pueda ayudar".

"¿Cómo voy a apoyar un acto terrorista? No tengo interés en los contenidos. Era curiosidad", ha expresado la acusada. Sin embargo, la fiscal ha expresado que no lo puede "entender" como "algo azaroso o de mera curiosidad", pues "tenía tres cuentas en Tiktok" y formaba parte de cuatro grupos de Telegram, "todos ellos de carácter yihadista".

FUE DETENIDA EN ESPAÑA ANTES DE VOLAR A TÚNEZ De hecho, según la Fiscalía, la mujer chateaba con un ciudadano tunecino condenado por yihadismo con la intención de encontrarse en dicho país. M.R. ha explicado que desconocía dicha condena y que, cuando hablaba con él, dejaba de tener los "ataques de pánico" que ha declarado que sufría.

La acusada fue interceptada por las fuerzas de seguridad en agosto de 2023, en el aeropuerto de Asturias, mientras hacía una escala de unos días en España antes de volar a Túnez. La mujer fue puesta a disposición judicial, en la que la AN acordó su libertad provisional con medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salida del territorio nacional.

En su declaración, ha explicado que llegó a España con la intención de hacer gestiones de su divorcio y que pretendía visitar al ciudadano tunecino como "unas vacaciones".

Sin embargo, el escrito de acusación de la Fiscalía da por probado que la acusada "manifestó su complacencia al deseo de esta persona de morir juntos y ser martirizados por el amor de Dios".

"La acusada, contraviniendo las medidas cautelares impuestas judicialmente, el 24 de noviembre de 2023 fue detectada en territorio noruego", según Fiscalía.

Pese a los reiterados requerimientos efectuados judicialmente, "la acusada permaneció en territorio extranjero, siendo necesaria la emisión de requisitoria internacional", tal y como expresa la fiscal, provocando que el juez acordara su prisión provisional en enero de 2024.

CANTIDADES "INGENTES" DE CONTENIDO YIHADISTA

Y, al mismo tiempo, el Ministerio Público incide en que M.R. "ha participado activamente en la difusión de tal contenido a terceros, compartiendo dicho material y ejerciendo labores de dinamización en diversos grupos de estos foros".

Además de sus cuentas en distintas redes sociales, las autoridades incautaron su teléfono móvil y clonaron su contenido. De este modo, hallaron un repositorio remoto en la nube, "accesible desde el terminal incautado", señala la fiscal, en el que había "una cantidad ingente de propaganda yihadista radical".