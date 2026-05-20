Adigital lanza la primera certificación climática para empresas digitales en España

Archivo - El nuevo director general de Adigital, Cesar Tello. - ADIGITAL - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de la Economía Digital, Adigital, ha puesto en marcha el programa Digitalización Sostenible, la primera iniciativa de certificación climática diseñada específicamente para las empresas de la economía digital en España, según ha informado este miércoles en un comunicado.

El objetivo del programa es ayudar a las compañías a medir, gestionar y reducir su huella de carbono obteniendo a cambio un sello que acredita su compromiso climático ante clientes, inversores y reguladores.

El programa se sustenta en CO2pilot, una herramienta digital potenciada por inteligencia artificial (IA) que agiliza y automatiza el proceso de cálculo y gestión de emisiones.

CO2pilot adapta los estándares internacionales de contabilidad de emisiones (GHG Protocol, ISO 14064 y Science Based Targets initiative (SBTi)) a las particularidades de las compañías digitales, cuyas fuentes de emisión difieren significativamente de la industria tradicional.

A través de CO2pilot, las empresas pueden calcular sus emisiones, definir objetivos para reducirlas y construir un plan de descarbonización con sugerencias automatizadas, reduciendo de forma drástica el tiempo y los recursos que tradicionalmente exige este proceso.

"El 'Programa Digitalización Sostenible' nace para acompañar a las empresas en su proceso de transición digital y ecológica, incorporando desde el inicio la medición y gestión de emisiones en los modelos de negocio. Una integración que supone una ventaja competitiva, en un momento marcado por creciente exigencia regulatoria en materia de sostenibilidad", ha destacado el director general de Adigital, César Tello.

El lanzamiento del programa coincide con un momento clave para la economía digital europea, marcado por nuevas exigencias regulatorias en sostenibilidad y por la necesidad de desarrollar modelos tecnológicos más competitivos y resilientes.

En este contexto, iniciativas como el 'Programa Digitalización Sostenible' buscan ayudar a las empresas españolas a integrar criterios climáticos en su crecimiento y reforzar el posicionamiento de España en la convergencia entre transición digital y transición ecológica.

UNA PLATAFORMA COCREADA POR EL ECOSISTEMA

El 'Programa Digitalización Sostenible' arranca con una fase piloto de tres meses con un grupo reducido de empresas colaboradoras.

Estas compañías trabajarán junto a Adigital para afinar CO2pilot, validar la metodología y contribuir al diseño definitivo del sello 'Digitalización Sostenible'.

Este sello se articulará en tres niveles progresivos (medición, verificación y reducción) para reconocer el grado de madurez de la estrategia climática de cada empresa y prevenir prácticas de 'greenwashing'.

Con este proyecto, Adigital continúa la línea de trabajo iniciado en su 'white paper' sobre digitalización sostenible, presentado el pasado mes de noviembre y refuerza su compromiso con la integración de criterios climáticos en la economía digital y en el acompañamiento a las empresas en su adaptación a los nuevos estándares de sostenibilidad.