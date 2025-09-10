La Agencia Tributaria releva al director y subdirector de operaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera

Archivo - Agente del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria junto a un agente de los Mossos d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria ha decidido el relevo del director del Servicio de Vigilancia Aduanera, Ángel Delgado Bernaldo de Quirós, y el subdirector de Operaciones, Manuel Montesinos, que pasarán a ocupar otros puestos en el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.

Fuentes de la agencia estatal han indicado a Europa Press que ambos cargos pidieron el relevo de sus puestos. "Como muchos otros cambios que se producen periódicamente. No se debe a nada en particular", han precisado tras la información adelantada por 'El Confidencial'.

Las actuaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera están encaminadas a la represión de los delitos e infracciones de contrabando, la lucha contra el tráfico de drogas y otros delitos relacionados como el blanqueo de capitales, el fraude de Impuestos Especiales y otros fraudes fiscales y la economía sumergida.