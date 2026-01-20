Agentes de la Guardia Civil inspeccionan las ruedas y la parte baja del Iryo siniestrado en Adamuz

La Guardia Civil muestra imágenes de la inspección en las ruedas y parte baja del Iryo siniestrado en Adamuz (Córdoba) - GUARDIA CIVIL

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han realizado este martes una inspección ocular de las ruedas y la parte baja del Iryo accidentado en Adamuz (Córdoba), dentro de la labor de investigación para recabar evidencias que permitan determinar las causas del descarrilamiento que deja un balance de 41 víctimas mortales.

La Guardia Civil ha difundido por segundo día parte de los trabajos de investigación, que este martes ha incluido el despliegue de perros especialistas en búsqueda de restos y evidencias para la identificación de todas las víctimas.

El lunes, poco después del accidente, la Guardia Civil informó de los trabajos de los agentes del Equipo Central de Inspecciones Oculares de Criminalística sobre el terreno, fotografiando y analizando un trozo del raíl de la vía desprendido de la vía, lo que podría apuntar a un problema en la soldadura.

EL COCHE 6

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha puesto el foco este martes en el coche 6, el primero que descarriló, del tren Iryo que circulaba el domingo por la tarde en dirección a Madrid cuando impactó con el Alvia que circulaba en dirección contraria, con destino a Huelva.

"Es el coche que descarrila", ha señalado Puente desde Córdoba, añadiendo que la Guardia Civil iba a examinar dicho vagón para examinar lo que había pasado. "Hay muchas piezas del puzzle que hay que casar", ha abundado.

A la espera de las conclusiones del Comité de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente adscrito al Ministerio de Transportes en España, el ministro de Transportes ha descartado el factor humano como causante del accidente.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también ha descartado el sabotaje, y ha reiterado que "todas las hipótesis están abiertas".

"La CIAF ha determinado que será necesario analizar en laboratorio los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento, así como inspeccionar en taller la rodadura del Iryo", ha comentado Marlaska.