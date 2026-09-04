Aina Vidal (Comuns) descarta pedir la dimisión de Marlaska pero exige a Sánchez a reaccionar ya en la crisis de Ceuta

Archivo - La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso de los Diputados y miembro de Comuns, Aina Vidal, durante la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso de los Diputados, a 23 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Sumar y dirigente de Comuns, Aina Vidal, ha descartado pedir la dimisión del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ni de ningún ministro, pero ha urgido al presidente del Gobierno a reaccionar ante la crisis de Ceuta empezando por impulsar el traslado a la Península de los migrantes.

"Yo no cesaría a nadie ahora mismo", ha afirmado en declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press en una postura que difiere de la expresada por el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, que sí apuntó a la dimisión de Marlaska si se confirma que supo de informes que alertaban de entrada masiva en Ceuta y no los compartió con el Gobierno.

Vidal ha reafirmado que no es el momento de dimisiones ni ceses, pero sí de que el presidente reaccione "de forma rápida" y asuma el hecho de que las personas migrantes que permanecen en Ceuta tienen que ser trasladada de la ciudad autónoma, que no tiene capacidad para atender a todas estas personas.

Precisamente la diputada del grupo plurinacional solicitó al presidente, durante su comparecencia este jueves en el Congreso, a ordenar la reubicación entre las comunidades de estos migrantes, en especial de los menores no acompañados. Es más, ha dicho que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha hecho sus "deberes" y ha habilitado 500 nuevas plazas.

También ha opinado que el presidente se quedó "corto" a "todas luces" a la hora de hablar sobre el papel de Marruecos en esta crisis, pues lo que está por dilucidar en las investigaciones sobre la entrada masiva en Ceuta es "hasta qué punto" Rabat ha actuado "por acción y omisión" y en esta operación han participado otros agentes internacionales, en alusión a Estados Unidos e Israel.

ESPAÑA SUFRE "LA PEOR OPOSICIÓN POSIBLE EN EL PEOR MOMENTO"

Luego, ha denunciado que España sufre la "peor oposición posible e imaginable en el peor momento posible" y ha criticado que el PP y su líder, Alberto Núñez Feijóo, "con una mano están pudiendo soluciones para Ceuta y con la otra van con un mechero prendiendo fuego y dando alas a la extrema derecha".

Es más, ha exclamado si la derecha toma por "gilipollas" a la gente al calificar esta entrada de migrantes con una "invasión". "Esto no es una invasión, es una emergencia humanitaria y la Guardia Civil fue a buscar y a rescatar a las personas que pudieron. Aún así, murieron 145 personas", ha ahondado Vidal quien ha recetado "bajar los decibelios" y descongestionar Ceuta con el traslado de migrantes.