Aizpurua (EH Bildu) dice que la polémica generada por el aplauso de Otegi al remero de Urdaibai es "estéril"

BILBAO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha considerado que la polémica generada por las declaraciones del coordinador general de su formación, Arnaldo Otegi, aplaudiendo al remero de Urdaibai que el pasado domingo recordó a los presos de ETA, es "estéril".

"No creo que debamos entrar en polémicas estériles, y no voy a entrar, porque esto que se ha creado no es más que eso", ha insistido la representante de la coalición soberanista en una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press.

Asimismo, Aizpurua ha lamentado: "Hace poco que terminamos una campaña y parece que en dos días hemos entrado en otra seguido". "Es una polémica estéril y no creo que ese sea el camino. Nosotros no entramos en eso, y yo no voy a entrar", ha concluido.