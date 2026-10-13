La AJFV condena los presuntos ataques a la jueza del hermano de Sánchez y llama a combatir las presiones

Archivo - Puñetas durante el acto de toma posesión de la nueva auditor presidenta del Tribunal Militar Central, ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a 21 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha condenado los presuntos ataques a la jueza Beatriz Biedma, instructora del caso contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha subrayado "la necesidad de combatir cualquier forma de presión o injerencia sobre jueces y tribunales".

En un comunicado, la segunda asociación judicial por número de asociados reitera su "firme compromiso con la defensa de la independencia judicial" tras la declaración de la magistrada como perjudicada en Badajoz, en el marco del 'caso Leire Díez' que instruye la Audiencia Nacional, la semana pasada.

La AJFV ha recordado que los jueces y magistrados están acostumbrados a desarrollar su función "en contextos de presión y bajo un intenso escrutinio público", pero llama a "distinguir entre la legítima crítica a las resoluciones judiciales y cualquier actuación dirigida a condicionar, intimidar, hostigar o desacreditar a quienes ejercen la potestad jurisdiccional".

"Las circunstancias que se investigan actualmente, de resultar acreditadas, revestirían una extraordinaria gravedad institucional", señala el comunicado en referencia a los presuntos ataques a la magistrada.

Para la asociación, "la eventual obtención de información sobre jueces, el seguimiento de sus movimientos o de su entorno familiar, las campañas de descrédito personal o cualquier otra actuación dirigida a influir en el ejercicio independiente de la función jurisdiccional constituyen conductas incompatibles con los principios básicos de una sociedad democrática".

Por ello, reitera "la necesidad de combatir cualquier forma de presión o injerencia sobre jueces y tribunales", y señala que la protección de la independencia judicial "no constituye una garantía de los jueces, sino de todos los ciudadanos, cuyo derecho a una justicia imparcial y sometida únicamente al imperio de la ley debe ser preservado en todo momento".

Cabe recordar que la jueza aseguró ante el juez del 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, que se sintió perseguida, angustiada e incómoda por diferentes situaciones de presunto acoso que sufrió por parte del exmagistrado Luis Sáenz de Tejada, a quien la Guardia Civil vincula con la presunta trama; unas situaciones que, según aclaró, en ningún caso afectaron a su labor a la hora de instruir el caso del hermano del jefe del Ejecutivo.