Albares afirma que España no va a darle nunca la espalda ni va a abandonar a Edmundo González ni a ningún venezolano

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado que España "no va a darle nunca la espalda ni va a abandonar ni Edmundo González ni a ningún venezolano", tras la llegada este domingo al país de Edmundo González, a quien se le concederá asilo.

"Lo que a mí me gustaría es que Edmundo González no hubiera tenido que pedir nunca la protección de la Embajada de España, mucho menos asilo en España. Pero por supuesto, España no va a darle nunca la espalda, ni va a abandonar, ni Edmundo González ni a ningún venezolano", ha declarado Albares en una entrevista desde Pekín.

El titular de Exteriores ha indicado que él cree que Edmundo González sabía que si buscaba la mano de España, España se la iba a tender y el Gobierno de España lo iba a hacer: "Como por supuesto lo hemos hecho", ha destacado Albares, tras subrayar que el Ejecutivo "ha sido muy claro" en definir una "línea roja absoluta" en el respeto a los derechos políticos, a la libertad de expresión, a la libertad de manifestación pacífica y a la integridad física de los líderes políticos opositores.

Preguntado por el reconocimiento de España a Edmundo González como presidente electo, Albares ha incidido en que en el último Consejo de Asuntos Exteriores, en el que se trató Venezuela a solicitud de España, Edmundo González se conectó con los 27 ministros de Asuntos Exteriores para exponer la situación de Venezuela.

"Y quedó claro que no íbamos a reconocer la supuesta victoria del 28 de julio si no se exhibían las actas y la oposición no podía analizar los distintos resultados, pero también la posición común era que no íbamos a reconocer la victoria de Edmundo González", según el titular de Exteriores, quien ha vuelto a indicar: "Hemos ido muy claros solicitando las actas".

Albares ha afirmado que fue Edmundo González quien solicitó personalmente venir a España, aunque no ha indicado cuándo fue exactamente "por motivos de seguridad" y ha asegurado que no fue algo improvisado: "Llevábamos muchos días preparando este momento".

También ha descrito cómo ha sido el viaje de Edmundo González a España desde Caracas: Haciendo dos escalas, una en República Dominicana y otra en la base de las Azores, antes de aterrizar en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.

"Cuando hizo esa primera escala en República Dominicana ya tuve la ocasión de hablar con él, de trasladarle la felicidad de que ya estuviera volando hacia España, de preguntarle cómo se encontraba. Me trasladó el agradecimiento hacia el Gobierno de España", ha dicho Albares.

En clave nacional, y a cuenta de los mensajes de dirigentes populares a la noticia de la llegada de Edmundo González, Albares ha indicado: "Hemos ido muy claros, rechazando, condenando la orden de detención para Edmundo González y por supuesto abriendo de par en par las puertas de nuestra embajada y también España. La tierra de acogida para nuestros hermanos venezolanos de Edmundo González y de 120.000 venezolanos en los últimos seis años y lo que queremos es hacer avanzar, porque nosotros pensamos en los venezolanos, no como el Partido Popular, al que no le duele nada el sufrimiento de las personas, ni de una persona".

Además, ha afirmado que el PP lo único que busca es "desgastar" al Gobierno, quien actúa "con contundencia, con firmeza" como se ha visto hoy, pero también con cabeza. "Nosotros hacemos, no hacemos que hacemos, como hace el Partido Popular", ha apostillado.