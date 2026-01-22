Albares avisa de que un acuerdo sobre Groenlandia debe discutirse en el Consejo Atlántico y ser aprobado "conjuntamente"

El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado hoy que desconoce los términos del "marco para un futuro acuerdo" sobre Groenlandia en la OTAN. No obstante, ha advertido de que cualquier propuesta debe tratarse en el Consejo Atlántico y ser aprobada "conjuntamente" y ha destacado que la Unión Europea está unida en contra de ceder la "soberanía" de la isla a EEUU como pretende su presidente. Pero si el pacto es aumentar la soberanía en el Ártico, será "bienvenido".

Albares, ha realizado estas declaraciones en TVE, recogidas por Europa Press, desde Davos donde se encuentra asistiendo al Foro Económico Mundial. No obstante, ha dicho desconocer los detalles del marco para un acuerdo del que habló ayer el presidente norteamericano.

"Lo que hay es este anuncio que ha hecho el mismo y bueno, lo ha hecho ayer, pues a lo largo del día de hoy esperamos tener algunas noticias más", ha expuesto el titular de Exteriores, quien ha señalado que la propuesta parte del secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Aunque Albares admite desconocer los términos de esas conversaciones de Rute con Trump, tiene la suposición, basada en el diálogo de estos días con los aliados, de que sería la OTAN quien reforzara la seguridad euroatlántica en el Ártico por lo que no es necesario, ha dicho, que EEUU "reclame la soberanía de Groenlandia".

El ministro ve normal que un aliado, como es Trump, hable con el presidente de la OTAN sin tener que informar a los demás socios. Pero precisa que "si es una decisión que va a tener que aplicar la OTAN, por supuesto, el Consejo Atlántico tendrá que ser informado y decidir conjuntamente".

A este respecto, ha recordado que él mismo ha dicho públicamente que si hay alguna necesidad de seguridad en el Ártico eso forma parte de la seguridad euroatlántica y los aliados están dispuestos a "hacer frente a ella".

Al igual, ha añadido, que si "hubiera nuevas amenazas de seguridad en el flanco sur, que España detectara, pues se podría hacer" lo mismo.

No obstante, ha querido dejar claro que lo que es "innegociable" para España es el principio de igualdad soberana y de integridad territorial de los Estados. Ha recordado en este sentido que los groenlandeses han señalado que quieren seguir formando parte de Dinamarca, de un estado miembro de la UE.

REFORZAR LA SEGURIDAD EN EL ÁRTICO, BIENVENIDO SEA

"Si de lo que estamos hablando es de que la OTAN refuerce la seguridad en el Ártico, bienvenido sea. Si eso reduce las tensiones inaceptables que tienen que cesar de una vez sobre la integridad territorial y la soberanía de Dinamarca, bienvenido es", ha exclamado el ministro. Sin embargo, ha advertido que si se está hablando de otra cosa, en referencia a ceder la soberanía de Groenlandia, "por supuesto, no".

Al ser preguntado si España estaría de acuerdo en que EEUU explotara los recursos mineros de Groenlandia, el ministro ha dejado claro que éstos son un "atributo fundamental de la soberanía" y son los daneses y los groenlandeses los que tienen que decidir sobre ellos. En este contexto, Albares ha señalado que España "desde el primer momento" está siendo solidario con Dinamarca y con su soberanía.

ESPAÑA HABLA "SIN TAPUJOS"

Sobre si la UE y la OTAN están actuando con suficiente contundencia para posicionarse junto a Dinamarca, ha recalcado que España está donde tiene que estar "en el centro de la Unión Europea, siendo solidaria con un socio de la UE como es Dinamarca" y hablando "sin tapujos", cosa, ha dicho que "en estos momentos no hay tantos países en el planeta que lo estén haciendo".

No obstante, ha explicado que no está habiendo división dentro de la UE en relación con las aspiraciones de Donald Trump: "felizmente veo una unidad europea al respecto".

"Le diría que todos pensamos igual, tal vez la diferencia que puede haber es que unos lo decimos claramente y otros se mantienen en silencio, pero pensar, pensamos igual", ha recalcado el ministro y ha añadido que no todos los Estados tienen la misma relación con EEUU.

José Manuel Albares también se ha pronunciado sobre la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a los países que envíen tropas a Groenlandia. En su opinión es "inaceptable" que se usen los aranceles, por lo que cree que es el momento de que Europa "dé un salto hacia su propia soberanía".

Para ello, explica que se necesita la "disuasión" frente a cualquier coerción económica y comercial. Para ello propone buscar nuevos socios comerciales en el mundo y ha citado el acuerdo con Mercosur y el próximo de libre comercio que se firmará con la India, a donde ha realizado una visita estos dos últimos días.

A ello, añade que hay que dejar claro al "mundo entero" que la UE tiene los instrumentos de disuasión "para que nadie pueda ejercer la coerción comercial" como es el "instrumento anticoerción".

Y también cree que habría que añadir la Europa de la defensa y la seguridad. "La seguridad europea tiene que estar mucho más en nuestras manos, no como una potencia agresiva, por supuesto", ha explicado pero cree que se debe tener para "decirle al mundo entero que este es un continente de paz y que nadie puede pretender traer la guerra o la amenaza del uso de la guerra, de la fuerza, para hacer coerción sobre nuestra soberanía". Por lo tanto, ha dicho que es "el momento de culminarlo".