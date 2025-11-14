Albares condena la oleada de ataques de Rusia contra Kiev: "Son inaceptables violaciones del derecho internacional"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante una intervención en un foro en The Palace Hotel, a 3 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha condenado los ataques lanzados por Rusia durante la madrugada de este viernes contra objetivos civiles en la capital de Ucrania, Kiev, que han provocado la muerte de cuatro personas y han dejado una veintena de heridos.

"Los ataques de Rusia esta madrugada contra objetivos civiles en Kiev, que siguen provocando muertes y destrucción de infraestructuras, constituyen inaceptables violaciones del Derecho internacional humanitario", ha sostenido en un mensaje en la red social X.

El jefe de la diplomacia española también ha afirmado que España "sigue apoyando a Ucrania" frente a "la sinrazón y la violencia", después de que Rusia haya bombardeado Kiev lanzando 430 drones y 18 misiles, quitando la vida a al menos cuatro personas y dejando 24 heridos, según ha denunciado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Así lo ha detallado el mandatario de Ucrania en otro mensaje en la misma red social en el que ha informado de que se ha tratado de un ataque "malvado" y "calculado de forma deliberada con el objetivo de causar máximos daños a la población y a la infraestructura civil".