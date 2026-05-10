Albares confirma que el activista español Saif Abukeshek de la flotilla a Gaza "vuela ya libre hacia España"

Saif Abukeshek. - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha confirmado este domingo que el activista español Saif Abukeshek "vuela ya libre hacia España", tras días detenido en Israel después de la interceptación de la Global Sumud Flotilla con ayuda humanitaria destino a Gaza en la que participaba.

"Nuestro compatriota Saif Abukeshek vuela ya libre hacia España, donde se reunirá con su familia y seres queridos en las próximas horas", ha informado el titular de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en un mensaje publicado en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Albares ha querido agradecer la labor de la Embajada de España en Israel, la Embajada de España en Grecia y el equipo del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación. "Proteger a los españoles es la prioridad absoluta", ha recalcado el ministro en su comunicado.

A primera hora de este domingo, el Gobierno de Israel confirmaba la deportación de los dos activistas que participaban en la Global Sumud Flotilla con destino a Gaza, incluido Saif Abukeshek, de origen palestino y nacionalidad sueco-española.

"Tras la finalización de su investigación, los dos provocadores profesionales, Saif Abu Keshek y Thiago Ávila, de la flotilla de provocación, han sido deportados hoy de Israel", ha anunciado el Ministerio de Exteriores hebreo en una escueta publicación de redes sociales en la que ha asegurado que el "Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza".