Albares defiende fortalecer la relación entre la OCDE y América Latina y el Caribe en un "mundo polarizado"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares en la Cumbre dialogo Interministerial OCDE- América Latina y el Caribe, a 1 de julio de 2026. - GUILLERMO NAVARRO/MAEC

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha llamado a fortalecer las relaciones entre la OCDE y América Latina y el Caribe para conseguir un "liderazgo compartido" en un "mundo polarizado".

Una "comunidad de intereses y valores compartidos" con un "valor estratégico inmenso", ha afirmado Albares el Diálogo Ministerial OCDE- América Latina y el Caribe que ha presidido este miércoles junto al secretario general de la organización, Mathias Cormann.

Este encuentro ha reunido a delegaciones de 52 países y 14 organismos multilaterales para impulsar políticamente la relación entre las partes, así como "examinar los beneficios mutuos" y "reflexionar sobre la contribución de la Organización al futuro de la región".

Albares ha destacado el alcance "verdaderamente global" de esta relación durante el discurso de inauguración del encuentro que se celebra en el marco del décimo aniversario del Programa Regional de la OCDE, y que ha servido para hacer balance de la última década y constatar que la relación atraviesa "uno de los momentos más dinámicos y prometedores de su historia".

También han fijado objetivos como favorecer el "multilateralismo" y "contribuir a un futuro más sostenible, inclusivo y próspero" con la "cooperación económica y para el desarrollo", ha trasladado el Ministerio, que también ha resaltado "la necesidad de reforzar" ámbitos nuevos como "la seguridad económica, la transición energética, la conectividad digital y física o la economía azul".

Una hoja de ruta que parte de una "asociación entre iguales" motivada por "intereses comunes y beneficios mutuos".

"Seguiremos defendiendo una visión del mundo basada en la cooperación, el diálogo y el respeto al derecho internacional. Y seguiremos trabajando para que esta asociación estratégica contribuya a construir un mundo más próspero, más sostenible y más justo", ha afirmado el ministro.