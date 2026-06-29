Albares defiende unas relaciones "sólidas" con Eslovaquia y destaca el despliegue de tropas españolas en este país

El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, en rueda de prensa junto al ministro de Asuntos Exteriores de Eslovaquia, Juraj Blanár. - EXTERIORES

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, ha reivindicado unas relaciones bilaterales "sólidas" entre España y Eslovaquia gracias a áreas clave como la defensa, la cooperación académica y el turismo. Asimismo, el titular del ramo ha querido poner en el foco la importancia de los militares españoles desplegados en la zona.

"Era una visita muy necesaria", ha incidido Albares en una declaración institucional en Bratislava junto al ministro de Asuntos Exteriores de Eslovaquia, Juraj Blanár, tras recordar que desde hace veinte años no se producía un encuentro en Eslovaquia entre el jefe de la diplomacia española y el de este país.

Entre otros asuntos, Albares y su homólogo han repasado la agenda europea, política agrícola común y la seguridad europea, uno de los ejes del viaje del ministro a Eslovaquia.

En este sentido, Albares ha recordado que tras el encuentro con el ministro eslovaco viajará hasta Lest, donde se encuentra el mayor despliegue militar español más allá de las fronteras de España.

"Aquí España garantiza la seguridad eslovena, la seguridad de Europa y la fuerza de la Alianza. Tenemos que garantizar nuestra seguridad para poder enfrentarnos a cualquier enemigo y, por eso, necesitamos una Europa fuerte", ha expresado el titular de Exteriores.

Asimismo, Albares ha defendido una "paz justa y duradera" tanto en Ucrania como en Oriente Medio. "Los derechos internacionales deben ser respetado en todos los lugares y en todos los contextos", ha insistido. Además, el ministro de Exteriores ha reivindicado un "acercamiento justo y permanente entre Palestina e Israel".

Por otra parte, ambos ministros han hablado también de la situación en Cuba o en Venezuela, devastada tras los dos terremotos que dejan ya 1.450 personas muertas y 3.150 heridas, según la última actualización del Gobierno venezolano.

En cuanto a los españoles afectados por los seísmos, durante la comparecencia Albares ha informado de que el número de desaparecidos ha descendido en 12 personas hasta los 138 y que el número de fallecidos se mantiene estable en 17.