Albares desmiente "tajantemente" a la Casa Blanca: "La posición sobre el uso de las bases no ha cambiado ni una coma"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros - Eduardo Parra - Europa Press
Europa Press Nacional
Publicado: miércoles, 4 marzo 2026 20:05
Seguir en

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha desmentido "tajantemente" a la Casa Blanca, después de que su portavoz haya dicho que España habría accedido a cooperar militarmente con Estados Unidos, asegurando que la postura del Ejecutivo "no ha cambiado ni una coma".

"Lo desmiento tajantemente", ha sostenido en declaraciones a la Cadena SER, recogidas por Europa Press. "La posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio y los bombardeos en Irán, sobre el uso de nuestras bases, no ha cambiado ni una coma", ha asegurado.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado