Albares desmiente "tajantemente" a la Casa Blanca: "La posición sobre el uso de las bases no ha cambiado ni una coma"

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha desmentido "tajantemente" a la Casa Blanca, después de que su portavoz haya dicho que España habría accedido a cooperar militarmente con Estados Unidos, asegurando que la postura del Ejecutivo "no ha cambiado ni una coma".

"Lo desmiento tajantemente", ha sostenido en declaraciones a la Cadena SER, recogidas por Europa Press. "La posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio y los bombardeos en Irán, sobre el uso de nuestras bases, no ha cambiado ni una coma", ha asegurado.