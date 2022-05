Albares dice que el acuerdo con Marruecos abre la vía a conexiones marítimas con Canarias

Defiende que las llegadas de inmigrantes irregulares a Canarias han caído un 78,1% en abril con respecto a enero

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reivindicado una vez más este miércoles las bondades para Canarias de la nueva relación entre España y Marruecos y ha citado entre otras el descenso de la inmigración irregular o la posibilidad de establecer conexiones marítimas entre el archipiélago y el reino alauí.

"Esta nueva etapa de cooperación, transparencia y ausencia de acciones unilaterales es buena para Canarias", ha reivindicado Albares en respuesta a la interpelación formulada por el diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo ante el Pleno del Congreso de los Diputados, en la que ha expresado sus dudas.

La hoja de ruta fijada tras la reunión el 7 de abril del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el rey Mohamed VI "está empezando a dar sus frutos", ha destacado el ministro, incidiendo en tres aspectos especialmente importantes para Canarias.

Así, ha dicho, "permite explorar conexiones marítimas entre Canarias y Marruecos si así se desea" lo cual, ha añadido, "es algo positivo". Según Albares, "en Marruecos se espera al presidente de Canarias con una amplia delegación de empresarios si así lo quiere Canarias".

En segundo lugar, ha reivindicado que las llegadas de inmigrantes irregulares han caído un 78,1% en abril con respecto a las registradas en enero. Aunque ha admitido que no todos los inmigrantes parten de Marruecos, es algo bueno para evitar muertes en el Atlántico.

DELIMITACIÓN DE LAS AGUAS

Por otra parte, se ha referido a la reunión prevista en junio del grupo de trabajo para la delimitación de las aguas territoriales en la fachada atlántica, un proceso en el que Canarias va a estar "estrechamente asociada".

Respecto a esta cuestión, ha enviado un "mensaje de tranquilidad" a Canarias, recalcando que en caso de superposición en las aguas reclamadas, "la delimitación solo podrá hacerse mediante acuerdos" entre los dos países conforme a la Convención sobre el Derecho del Mar.

"En estos casos no caben ni los hechos consumados ni las acciones unilaterales que hemos descartado en nuestra declaración conjunta", ha puntualizado. Dicho esto, tras reconocer en que Marruecos está en su derecho de delimitar sus aguas, ha garantizado que "el Gobierno de España se reserva todas ls acciones contempladas en la Convención sobre el Derecho del Mar para preservar sus intereses" en este ámbito.

Por su parte, Quevedo se ha mostrado muy escéptico. "Lo que tranquiliza a Canarias (respecto a Marruecos) aún no ha llegado, porque son muchos años con una evolución no positiva de los acontecimientos", ha subrayado el diputado canario. "Los hechos por ahora no acreditan que de verdad estemos trabajando por la cooperación y el respeto", ha subrayado.

Así, ha advertido de que Marruecos busca que la delimitación de la mediana en las aguas territoriales se haga de forma equitativa y no equidistante, como hasta ahora. "Vamos a tener un problema", ha prevenido.

ESPAÑOLIDAD DE CANARIAS

También ha recordado que el reino alauí tiene aspiraciones expansionistas hacia Canarias, aunque ha dicho que no está "alarmado en estos momentos" por esta cuestión. A este respecto, Albares ha dicho que se resiste a hablar de la "españolidad de Canarias" porque es "una evidencia evidente".

En opinión, del ministro se trata de un "debate superfluo". "No cabe duda al respecto y el Gobierno vela siempre por los intereses de Canarias y lo seguirá haciendo", ha remarcado.

Albares ha dicho que "si las islas Canarias son la plataforma de España hacia África", algo que impulsará en su visita de la próxima semana al archipiélago, su propuesta es que ahora Canarias sea también la "plataforma de España y Europa hacia Marruecos". "Será beneficioso para Canarias, trabajemos juntos en ello", ha pedido a Quevedo.sd