Albares dice que España no teme represalias de EEUU por cerrar el espacio aéreo y recuerda que han sido los primeros

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado hoy que España no teme represalias por haber cerrado el espacio aéreo a los aviones que participan en la ofensiva lanzada por EEUU e Israel contra Irán. Además, tras la decisión de Italia de no dejar repostar a un avión militar americano en la base de Sicilia, recuerda que España ha sido la primera tanto en esta guerra como en la de Gaza.

"No tememos absolutamente nada, cómo va a temer algo un país por defender el derecho internacional, la paz y la carta de Naciones Unidas y ser socio comprometido con la unidad trasatlántica y el comercio trasatlántico", ha exclamado el ministro durante una entrevista en TVE recogida por Europa Press, respondiendo así a las palabras de ayer del Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, quien ante el cierre del espacio aéreo español propuso replantear la OTAN.

Sin embargo, Albares se ha preguntado "en qué mundo viviríamos" si deben temer los que respetan el derecho y "no temen nada" los que creen la "ley del más fuerte y la violación de los derechos humanos".

En su opinión, las decisiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez a este respecto representan el "sentir mayoritario" de la población que quiere que España defienda a los "civiles indefensos y rechace la guerra". Así, ha afirmado que la "paradoja de esta ruptura del orden internacional, cuya alternativa es el caos", es que siguen siendo abrumadoramente más personas en el mundo los que creen que la cooperación siempre es más poderosa que la confrontación.

El ministro no ha querido comentar el rechazo de Italia a que un avión americano con destino al Golfo pudiera repostar en la base militar de Sigonela, en Sicilia. Pero sí ha apuntado que el Gobierno al que pertenece ha sido "el primero" en Europa y en el Mundo en rechazar esta guerra, la de Gaza y en reconocer el Estado Palestino.

QUE LA GUERRA ACABE DE FORMA SERENA

En cuanto a la posibilidad de que la guerra concluya y que se mantenga cerrado el estrecho de Ormuz, Albares ha exclamado: "Por supuesto que no se puede dejar el estrecho de Ormuz bloqueado". En su opinión, esto sería una "falsa" paz entre dos conflictos, ya que por el citado estrecho pasa una quinta parte del petróleo y el gas mundiales. Por lo que apuesta por que la guerra termine "de una manera serena".

Ha recordado, en este sentido, que España ha dicho desde el primer día que es favorable a la "desescalada" y a la vuelta a la negociación, que era donde estaba EEUU antes del ataque a Irán. Así, ha precisado que apoya la mediación de Pakistán con Turquía, Arabia Saudí y Egipto.

En este sentido, ha reiterado que "no hay solución militar para la seguridad de los distintos países de Oriente Medio", y ha apoyado esta afirmación recordando que nunca ha llegado la democracia con bombardeos desde el aire.